Live ab 9 Uhr: Nationalrat debattiert Volksbegehren und Umweltförderung

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zum Auftakt gibt es eine Aktuelle Stunde mit dem ÖVP-Wunschthema Arbeitsmarkt, danach auf Veranlassung der Grünen eine Aktuelle Europastunde zu "Menschenrechts- und Umweltverbrechen in Lieferketten". Dann sind die beiden Volksbegehren - gegen die Impfpflicht und für regionalen Einkauf - in "Erster Lesung" an der Reihe. Die SPÖ plant einen "Dringlichen Antrag" zum Teuerungsausgleich, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) soll dazu Stellung nehmen. Debattiert wird zudem der Sportbericht für 2020, und auch ein Berufskraftfahrerqualifikationsregister wird geschaffen.