Live ab 15 Uhr - "Kampf gegen illegale Migration"

Die Zahl der Bundesheersoldaten an Österreichs Grenze wird von 1000 auf 1400 aufgestockt, wie Innenminister Karl Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am vergangenen Samstag erklärten. Heute macht sich Nehammer ein Bild an der ungarische-österreichischen Grenze. Live ab 15 Uhr.

