Linzer Thomas Fux ist neuer Präsident der Diakonie

In der Diakonie Österreich folgt der Linzer Thomas Fux – bisher Vizepräsident – Hubert Stotter als Präsident nach. In dieser Funktion führt Fux künftig den Vorsitz in der Vollversammlung des Dachverbands aller diakonischen Einrichtungen sowie des Diakonischen Rats. Dieser ist das Aufsichtsratsgremium der Diakonie und wählt auch den Direktor bzw. die Direktorin.

Stotter, der in den Ruhestand geht, hatte das Präsidenten-Amt fünf Jahre lang inne. Vizepräsidentin der Diakonie Österreich bleibt Daniela Palk, hauptamtlich Vorständin des Diakoniewerks in Gallneukirchen.

Fux wurde 1977 in Linz geboren und wuchs auch dort auf. Nach Absolvierung der Matura und des Zivildienstes im Diakoniewerk Gallneukirchen studierte er Erziehungswissenschaften in Graz. Bereits während seines Studiums arbeitete er als Sozialpädagoge im Diakonie Zentrum Spattstrasse, wo er bis 2015 auch eine Abteilungsleitung innehatte.

Berufsbegleitend absolvierte er eine Sozialmanagementausbildung an der Führungsakademie für Kirche und Diakonie in Berlin sowie ein Facility Management Ausbildung an der Donau-Uni Krems. Seit 2016 leitet Fux ehrenamtlich die Eigentumsverwaltung der Evangelisch-methodistischen Kirche und seit 2017 die Geschicke der Servitas, einem der drei Gründungsmitglieder der heutigen Diakonie.

Geleitet wird die evangelischen Diakonie, der 29 Mitgliedsorganisationen mit insgesamt rund 10.000 Mitarbeitern angehören, seit 2018 von Direktorin Maria Katharina Moser.

