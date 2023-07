"Linzer Oberintrigant": Ackerl attackiert Luger

Zimperlich war er ja noch nie - auf Social Media scheint sich das bei Ex-SP-Landeschef Josef Ackerl (77) noch zu verstärken. Mit den Worten "Der Linzer Oberintrigant meldet sich wieder zu Wort" reagiert Ackerl auf Twitter auf die Kritik, die der Linzer Bürgermeisters Klaus Luger (SP) in den OÖN an manchen Positionen des neuen SP-Chefs Andreas Babler geäußert hat. "Luger gegen Tempo 100 und Abstimmung über Koalition. Harte Kritik an Babler. Zu lesen in den OÖN", so Ackerl in seinem Tweet.

Die beiden SP-Politiker verbindet schon seit Jahren eine tiefe Abneigung, die Ackerl in seinen Postings immer wieder neu befeuert. Schon vor Jahren hatte Ackerl auf Facebook angekündigt, sich "hinsichtlich des politischen Wirkens des Herrn Bürgermeisters" nicht mehr zurückzuhalten und er wolle sich nicht "verzwergen", nur um mit "jemandem auf Augenhöhe" diskutieren zu können.

Zur Verteidigung Lugers rückte damals SP-Nationalratsmandatar Dietmar Keck aus: Ackerl möge "seine üppige Altpolitikerpension genießen und sich endlich ein sinnstiftendes Hobby abseits der Politik suchen", antwortete Keck damals auf Facebook.

Auch diesmal löst Ackerl auf Twitter Zustimmung und Gegnerschaft aus. Einem Fürsprecher Lugers, der Babler prophezeite, nach der nächsten Nationalratswahl Geschichte zu sein, während Luger nach wie vor Bürgermeister sein werde, antwortet Ackerl: "Vermutlich wird Babler Kanzler und Luger Pensionist. Es gibt sehr fähige junge Menschen in der SP Linz in Führungsfunktionen."

