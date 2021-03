Linzer Forscher Palese entwickelt Ein-Dollar-Vakzin

Seit kurzem laufen klinische Studien dazu in Südostasien und Lateinamerika. "Es ist notwendig, dass auch Staaten mit mittleren und niedrigeren Einkommen Zugang zu einem Impfstoff haben", sagt Palese, der dies als Alternative zu den bis zu 50 Dollar teuren Dosen anderer Entwickler sieht. Palese ist Direktor an der "Mount Sinai School of Medicine". Beteiligt an der Entwicklung ist auch der aus der Steiermark stammende und ebenfalls in New York tätige Virologe Florian Krammer.

Gegenüber den Pharmakonzernen, die von der Politik finanziell unterstützt in kürzester Zeit unglaubliche Sprünge geschafft haben, seien die Voraussetzungen für sein Team natürlich andere, sagt Palese. In ersten Studien sei aber gezeigt worden, dass der Ein-Dollar-Impfstoff eine gute Immunantwort aufbauen könne.

