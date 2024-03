Linke Wende in Salzburg: SPÖ und KPÖ rittern noch um den Stadtchef

Kay-Michael Dankl (li.) und Bernhard Auinger ziehen in die Stichwahl: Beide wollen in der Mozartstadt regieren.

Es dauert noch knapp zwei Wochen, bis Gewissheit herrscht: Am 24. März entscheidet sich, ob SP-Kandidat Bernhard Auinger oder der Kommunist Kay-Michael Dankl neuer Bürgermeister von Salzburg wird. Der SP-Vizebürgermeister erzielte bei der Direktwahl am Sonntag 29,9 Prozent (alle Ergebnisse ohne Wahlkarten) und landete damit hauchdünn vor dem KPÖ-Konkurrenten Dankl, der 28 Prozent erhielt.

Beide begannen noch am Wahlabend für sich zu werben. "Ich bin das breitere Angebot", sagte Auinger. Er stehe für eine Politik des Konsenses, warb er um Zustimmung für die Stichwahl. Auinger war bereits 2017 und 2019 in die Stichwahl gekommen – und jedes Mal gescheitert. Für diese Wahl hatte er angekündigt, aus der Politik auszuscheiden, sollte er nicht in die zweite Runde kommen.

"Schöner Rückenwind"

Dankl freute sich über den "schönen Rückenwind" für die KPÖ in Salzburg. Der charismatische 35-Jährige zeigte sich zuversichtlich, dass er das Rennen um das Bürgermeisteramt für sich entscheiden kann. "Ich bin auch für die Salzburger angetreten, die nicht gehört werden", sagte er. Ihnen wolle er eine Stimme geben. Er wisse auch von ehemaligen VP-Wählern, die dieses Mal die KPÖ gewählt hätten. Sollte er das Rennen machen, wäre nach Graz die zweite Landeshauptstadt kommunistisch.

SPÖ und KPÖ plus kommen im Gemeinderat gemeinsam auf die Hälfte der 40 Mandate. Nach vorzeitigem Auszählungsstand erhielt die SPÖ 26,2 Prozent (minus 0,9 Prozentpunkte), sie konnte damit ihre elf Mandate halten. Die KPÖ war der große Gewinner des Tages: Sie erzielte 23,3 Prozent der Stimmen, ein Plus von 19,5 Prozentpunkten. Aus einem wurden neun Mandate.

Niederlage für die ÖVP

Die ÖVP fuhr hingegen eine massive Niederlage ein. Sie hatte 2019 noch vom positiven Effekt für Sebastian Kurz profitiert. VP-Bürgermeister Harald Preuner war unter anderem aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr angetreten. Stattdessen zog VP-Vizebürgermeister Florian Kreibich in die Wahl. Er erhielt als Bürgermeisterkandidat aber nur 21 Prozent. Die Volkspartei kam auf 20,3 Prozent, ein stattliches Minus von 16,5 Prozent. Im Gemeinderat halbierte sie sich von 16 auf acht Mandate. Kreibich machte keine Anstalten, zurückzutreten. Der Wahlkampf habe ihm großen Spaß gemacht, sagte er am Sonntagabend.

Nach den Zuwächsen bei der Landtagswahl war das Ergebnis der Freiheitlichen in der Landeshauptstadt im Vergleich eher bescheiden. Sie kamen auf 11,8 Prozent (plus drei Prozentpunkte). Ihr Spitzenkandidat Paul Dürnberger erreichte knapp zehn Prozent.

Die Grünen erhielten im Gemeinderat ebenfalls 11,8 Prozent. Neos und die Liste SALZ schafften gerade noch den Einzug in das Stadtparlament.

