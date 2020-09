"Linke Koalition" in der ÖH ist beendet

Die Fachschaftslisten (FLÖ) stiegen aus der Zusammenarbeit mit den Sozialistischen Studenten (VSStÖ) und den Grün-Alternativen (GRAS) aus. Als Grund wurden "destruktive Fraktionskämpfe" genannt, im Juni hatten in der Bundesvertretung die damaligen Koalitionspartner mehrfach gegeneinander gestimmt. Der VSStÖ will weiter eine "linke Exekutive" in der ÖH, man sei "für alles offen", hieß es von den Grünen. Die VP-nahe Aktionsgemeinschaft (AG) wirbt um potenzielle Partner.

