Linhart: "EU-Erweiterung ist Herzensanliegen"

Österreichs neuer Außenminister Michael Linhart (VP) hat am Donnerstag zu Beginn seines Besuchs in Bosnien-Herzegowina die Bedeutung der EU-Erweiterung um die Westbalkanstaaten unterstrichen. Damit könne das "Mosaik der Mitgliedschaften zur EU vervollständigt werden", bekräftigte Linhart unmittelbar nach der Ankunft in der Hauptstadt Sarajevo.

Linhart sprach erneut von einem "Herzensanliegen" und ergänzte: "Der Westbalkan bedeutet für uns Sicherheit, Stabilität, aber auch wirtschaftliche Chancen. Daher müssen wir dem Westbalkan immer wieder diese europäische Perspektive geben." Bosnien im Speziellen sei "ein Land, wo man dieses Signal sehr gut anbringen kann", so Linhart auf die Frage, warum ihn seine erste Reise als Minister gerade nach Sarajevo geführt habe. "Diese Botschaft gilt aber für den gesamten Westbalkan." Weiters gelte es, dies zu einem großen Thema in der EU zu machen.

Am späteren Donnerstagnachmittag standen für Linhart ein Treffen mit dem Hohen Repräsentanten der Internationalen Gemeinschaft, dem Deutschen Christian Schmidt, und ein Gespräch mit der sozialdemokratischen Bürgermeisterin Benjamina Karic auf dem Programm. Zudem war eine Veranstaltung im Rahmen des vom Wiener Außenministerium propagierten wirtschaftlichen Post-CoV-Wiederaufbauprojekts "ReFocus Austria" geplant.

Heute, Freitag, stehen Termine mit Außenministerin Bisera Turkovic sowie mit Vertretern der (muslimischen) Bosniaken, (katholischen) Kroaten und (orthodoxen) Serben des nach ethnischen Kriterien besetzten Staatspräsidiums auf dem Programm.