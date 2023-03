SP-Lindner: "Dieses Bild ist desaströs, dieser Zustand für viele unerträglich"

Was Lindner zuvor schon im Gespräch mit den OÖNachrichten feststellte, bekräftige er dann auch in der ZiB: Er fand es "gut, dass wir von Hans Peter Doskozil Klarheit haben, um morgen zu beraten, welche Form (Sonderparteitag oder Mitgliederentscheid, Anm. d. Red.) die günstigste ist". Man sei an einem Punkt, an dem es eine "unbestreitbare Klärung der Führungsfrage und der Kanzlerkandidatur brauche". Dieser Konflikt schwele seit Jahren: "Wir geben derzeit ein desaströses Bild ab und das ist ein Zustand, der für viele unserer ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre mittlerweile unerträglich ist."

Lindner betonte, es müsse jene "Vorgangsweise" gewählt werden, "die von allen akzeptiert" werde. Seine Landespartei habe mit der Urabstimmung über die Parteiführung jedenfalls gute Erfahrungen gemacht. Die Oberösterreicher hatten als erste Landespartei 2022 in einer Mitgliederabstimmung ihren neuen Chef - Lindner erhielt 95,94 Prozent - gewählt.

Die Frage, wen er an der Spitze der Bundespartei sehen wolle, ließ er unbeantwortet: "Da geht es jetzt nicht um Lagerdenken." Ob im Team von Doskozil auch Genossen aus Oberösterreich dabei seien, wusste Lindner Dienstagabend zur APA nicht. In der ZiB2 sprach sich Lindner dann für einen Mitgliederentscheid und einen anschließenden Parteitag aus, der die Entscheidung vollzieht. Dass dem das Statut im Weg stehen könnte, wollte Lindner nicht gelten lassen: "Wir sollten uns nicht von formalen Dingen aufhalten lassen."

Der oberösterreichische SP-Chef gab sich zuversichtlich, dass sowohl Mitgliederentscheid als auch Parteitag "noch vor dem Sommer" geschafft werden könnten.

