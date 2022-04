Limitierte Tests und ein "Mangel an Wertschätzung"

Der Unmut in der Österreichischen Ärztekammer ist groß. Anders als das Spitalspersonal und Angestellte im Alten- und Pflegebereich bekommen niedergelassene Ärzte und ihr Ordinationspersonal weiter nur fünf Gratis-Covid-Tests pro Monat. Weil die Ansteckungsgefahr geringer und die "Besuche von Patienten" hier kürzer seien, hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

"Wir wollen Gleichbehandlung beim Gesundheitspersonal, das sollte eigentlich auch einem Gesundheitsministerium ein Anliegen sein", sagte Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer. "Die Omikron-Variante unterscheidet nicht zwischen Ordination und Ambulanz." Auch der "Mangel an Wertschätzung" löst in der Ärztekammer Empörung aus. "Tagelang wird nicht reagiert und uns dann über die Medien ein halbgarer Erklärungsversuch ausgerichtet", sagt Edgar Wutscher, Obmann der Bundessektion Allgemeinmedizin (BSAM).

Weiter unklar ist, wie viele kostenlose Tests etwa Ärzte erhalten, die Patienten in Altenheimen behandeln, sagt Wolfgang Ziegler, stv. Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in der oberösterreichischen Ärztekammer. "Muss ich mir da meine Tests selbst bezahlen?"

Allein in den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich mit Stand gestern 59 Menschen an oder mit Covid gestorben. Deutlich mehr als der Schnitt der vergangenen sieben Tage, dieser liegt bei 42 Corona-Toten pro Tag. In Oberösterreich wurden zehn Todesfälle gemeldet. In den Spitälern entspannt sich die Situation weiter.