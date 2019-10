Neue Liederbuch-Affäre: "Hitler-Passage" auch in anderen Büchern gefunden

Pikant ist die Angelegenheit deshalb, weil der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer seit 2007 Ehrenmitglied der katholischen Schülerverbindung K.Ö.St.V. Markomannia-Eppenstein Graz und seit 2010 der K.Ö.M.L. Normannia-Graz ist, die beide im Mittelschüler-Kartell-Verband (MKV) sind. Das berichtete oe24.at am Donnerstag.

Das Kommersbuch ist laut Impressum "herausgegeben im Auftrag des Mittelschüler-Kartell-Verbandes der katholischen farbentragenden Studentenkorporationen Österreichs" (MKV), berichtete die "Kleine Zeitung". Die "Heil Hitler-"Passage ist in der Ausgabe von 1983 auf Seite 346 abgedruckt.

Hermann Schützenhöfer Bild: ERWIN SCHERIAU (APA)

Schützenhöfers Sprecher verwies Donnerstagnachmittag auf APA-Nachfrage an Christian Krainer. Er ist Vorsitzender des Altherrenlandesbundes Steiermark des ÖCV und bestätigte, dass dieses Lied in früheren Auflagen des Kommersbuches zu finden war: "Es gibt drei Auflagen, eine von 1951, eine von 1983/1984 und eine von 2015. In letzterer ist das Lied gar nicht mehr enthalten, in jener von 1983 schon, aber mit einem Verweis auf den historischen Bezug." Tatsächlich steht unter den Strophen: "Dieser parodistische Text zur älteren Melodie bespöttelt übertriebene Deutschtümelei, insbesondere Nazismus und Rassenlehre." Die Fassung sei übrigens "dem Jugendliederbuch des Franziskanerordens ('Der Bettelmusikant') entnommen".

Kurz findet Texte "extrem widerlich"

Auch VP-Obmann Sebastian Kurz hat sich am Donnerstag kritisch zu Wort gemeldet. Vor Beginn der heutigen Sondierungen mit den Grünen bezeichnete er die Liedtexte als "extrem widerlich". Sie seien "zutiefst antisemitisch" und enthielten zudem eine Verächtlichmachung der Bundeshymne und damit Österreichs. Als Mensch und Patriot lehne er das ab.

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer forderte FPÖ-Obmann Norbert Hofer heute auf, von seinem Durchgriffsrecht Gebrauch zu machen und in seiner Partei „endlich aufzuräumen“. „Antisemitismus, egal in welcher Form, hat in Österreich absolut keinen Platz. Im FPÖ-Umfeld sind bereits zum wiederholten Mal antisemitische Liedtexte aufgetaucht, hier kann der Parteichef nicht mehr tatenlos zusehen“, teilte Nehammer mit.

Indessen ringen Wolfgang Zanger und die steirische FPÖ um Distanzierung. Während der Abgeordnete zunächst via Facebook mitteilte, sich deswegen „niemals“ zu schämen, schickte die FPÖ heute eine Aussendung: Zanger lehne „jede Form des Rassismus, Nationalsozialismus und Antisemitismus entschieden ab“, hieß es darin.

In der „Kleinen Zeitung“ (Donnerstag-Ausgabe) sagte der Abgeordnete, er habe das Liederbuch 2005 von einem älteren Mitglied seiner Verbindung geschenkt bekommen. „Seither liegt es bei mir daheim, verstaubt, ungelesen und nicht gebraucht“, so Zanger. Er werde sich davon nicht distanzieren, weil er es nicht geschrieben habe. Weggeben wolle er das Buch aber auch nicht, „weil mir die Person, die es mir damals gegeben hat, etwas wert ist“.

FPÖ ortet "Schmutzkübel-Kampagne"

Die Bundes-FPÖ sieht in der Affäre eine „durchsichtige Schmutzkübel-Kampagne“ gegen die FPÖ. „Quasi wie bestellt erfolgte nach der letzten Niederösterreich-Wahl nun auch in der Steiermark mit einer mehr als nebulosen Liederbuch-Geschichte eine Schmutzkübel-Inszenierung gegen die FPÖ knapp vor der Wahl“, sagte heute Generalsekretär Harald Vilimsky.

"Dieses Manöver ist mehr als durchsichtig, plump und nur darauf ausgerichtet, der FPÖ einen politischen Schaden zuzufügen", erklärte Vilimsky in einer Reaktion. Darin teilte er auch mit, dass die FPÖ die in Medien zitierten Passagen des Liederbuchs verurteile und deren Inhalte kategorisch ablehne.

Tatsächlich distanzieren wollte man sich davon allerdings nicht. "Eine Distanzierung einzumahnen ist eine falsche Begrifflichkeit, denn nur wer eine Nähe zu etwas hat, kann auch auf Distanz gehen", trat Vilimsky rhetorisch in die Fußstapfen des steirischen Nationalratsabgeordneten Wolfgang Zanger, der Mitglied in der Burschenschaft "Pennales Corps Austria zu Knittelfeld" ist und das umstrittene Liederbuch bei sich zu Hause liegen hatte. "Dazu wollen wir keine Nähe haben, auch nicht der Herr Zanger", stellte Vilimsky per Aussendung klar.

"Ablehnung von Antisemitismus und Verurteilung der NS-Ideologie ist heute schließlich allerbreitester politischer Konsens in Österreich. Dies infrage zu stellen und mit diesen sensiblen Themen Wahlkampf zu betreiben, ist mehr als schäbig", ließ Vilimsky mitteilen. Der FPÖ-Generalsekretär forderte, die Diskussion zu versachlichen und die "offensichtliche Wahlkampfinszenierung" einzustellen.

Man habe schon in der Liederbuch-Inszenierung von Niederösterreich gesehen, dass sich dann nach der Wahl alles in Schall und Rauch aufgelöst habe, erklärte die FPÖ in der Aussendung. Das "idente Muster, der FPÖ Schaden zufügen zu wollen", erkennen die Freiheitlichen nun auch in der Steiermark. "Die Steirerinnen und Steirer werden dem aber nicht auf den Leim gehen", zeigt sich Vilimsky überzeugt. Was in irgendeinem "völlig belanglosen Liederbuch mit über 400 Seiten" stehe, das "irgendwann einmal als Geschenk übergeben und sogleich in einem Bücherregal verschwunden" sei, dürfe "keine Auswirkungen auf die Zukunft in der Steiermark" haben, so Vilimsky.

Ruf nach Konsequenzen

SPÖ, Grüne und Neos forderten dagegen Zangers Rücktritt. Für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat die FPÖ „mit ihrem Liederbuch-Skandal wieder bewiesen, dass sie nicht regierungstauglich ist“. Die Grünen nahmen die Affäre zum Anlass, die Distanzierung der FPÖ von rechtsextremem Gedankengut erneut als „wenig glaubhaft“ zu bezeichnen. „Die Österreicherinnen und Österreicher haben die täglichen ,Einzelfall’-Grauslichkeiten genauso satt wie die darauffolgenden halbherzigen Distanzierungen und scheinheiligen Ausflüchte der Freiheitlichen“, sagte der stellvertretende Neos-Klubobmann Niki Scherak.

