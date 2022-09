Lichtblick für Tiroler Volkspartei

Zuletzt hatten mehrere Umfragen ein desaströses Bild für die Tiroler ÖVP verfestigt: Sie prognostizierten bei der Landtagswahl am 25. September einen Absturz auf 30 Prozent oder gar darunter. Bei der Wahl 2018 war die ÖVP unter Landeshauptmann Günther Platter noch auf 44,26 Prozent gekommen.

Eine aktuelle Umfrage von GMK im Auftrag der Bezirksblätter und Regionalmedien Tirol sieht die VP mit Spitzenkandidat Anton Mattle nun immerhin bei 35 bis 39 Prozent, die Schwankungsbreite wird freilich mit +/-4,5 Prozentpunkten angegeben. Die FPÖ kommt in dieser Umfrage auf 15 bis 19 Prozent, die SPÖ auf 14 bis 18.

Die Grünen werden mit acht bis zwölf Prozent ausgewiesen, die Neos liegen demnach bei sieben bis neun Prozent, und die Liste Fritz liegt bei GMK deutlich niedriger als in bisherigen Umfragen, bei fünf bis sieben Prozent. Drei bis fünf Prozent prognostiziert die Umfrage der MFG.

Mit diesen Daten ginge sich als Zweier-Koalition sowohl Schwarz-Rot wie auch Schwarz-Blau aus, eine Koalition mit der FPÖ hat Mattle aber bereits ausgeschlossen. Türkis, hatte er zuletzt betont, sei die ÖVP im Bund, in Tirol sei die Parteifarbe weiter Schwarz.

Platter hatte das Zepter an der Landesparteispitze im Juni überraschend an Mattle abgegeben, der seither versucht, sein Profil zu schärfen. Die neuen Daten sah die Tiroler VP als Ergebnis des "erfolgreich angelaufenen Wahlkampfs". Die FPÖ wittert heuer dagegen in Tirol erstmals Chancen auf einen Wechsel und bewirbt Parteichef Markus Abwerzger als Landeshauptmannkandidat.