Elf Mal bezeichnet die FPÖ in einer schriftlichen Anfrage an Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer als „ÖVP-Impflobbyist“. In den 20 Fragen wollen die Freiheitlichen unter anderem wissen, wie Anschober auf die von Stelzer im Dezember in einem OÖNachrichten-Interview geäußerte scharfe Kritik am Gesundheitsministerium beurteilt. Dabei ging es um die teils chaotische Vorbereitung der Massentests.