Letzter Tanz im Salzburger Dirndl?

Mit der Landtagswahl in Salzburg endet am Sonntag ein an Urnengängen dichtes Frühjahr. 386.947 Wahlberechtigte entscheiden in Oberösterreichs westlichem Nachbarland. Wie davor seine Amtskollegen in Niederösterreich und Kärnten darf VP-Spitzenkandidat Wilfried Haslauer mit Abstrichen vom Erhalt seiner Vormachtstellung als Landeshauptmann ausgehen. Davon abgesehen ist in Salzburg bis hin zur Koalitionsfrage einiges im Fluss.