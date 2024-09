Letzte Chance zur Beantragung von Briefwahlkarten

Wer am Sonntag nicht ins Wahllokal gehen will, sondern via Briefwahl wählen möchte, sollte sich etwas sputen. Wer noch keine Wahlkarte hat, kann diese schriftlich noch bis zum Mittwoch vor dem Wahlsonntag beantragen. Mündlich (durch persönliches Hinkommen zur zuständigen Gemeinde bzw. zum Magistrat) würde das auch noch am Freitag bis zwölf Uhr gehen. Weitere Informationen zum Wählen mit Wahlkarte erhält man online unter https://www.bmi.gv.at/.

In den Postkasten werfen sollte man die ausgefüllte Briefwahlkarte bis spätestens 28. September um 9.00 Uhr. Denn die Post hebt wie üblich am Samstag ausnahmsweise aus und liefert die Wahlkarten zeitgerecht ab. Alternativ kann man die Wahlkarte aber auch bei der Wahlbehörde abgeben - entweder schon vor dem 29. September oder auch direkt am Wahltag, und zwar direkt bei der Bezirkswahlbehörde - oder man geht damit ins Wahllokal, wo man entweder die ausgefüllte und zugeklebte Wahlkarte abgeben oder auch vor Ort wählen kann.

Wer im Ausland seine Stimme abgeben will, der muss sich noch etwas mehr sputen, da der Postweg länger dauert. Innerhalb Europas kann man dazu seine Wahlkarte auch bei einer bei österreichischen Vertretungsbehörde abgeben. Das muss allerdings bis zum sechsten Tag vor dem Wahltag erledigt sein, das ist der Montag (23. September). Außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ist es schon zu spät, da endete die Frist am 20. September.

