Lena Schilling: "Jetzt gehe ich dorthin, wo die Entscheidungen getroffen werden"

Von vielen wird sie als die politisch vielleicht aktivste junge Frau in Österreich gesehen: Im Juni wird Lena Schilling nun vermutlich als grüne Spitzenkandidatin ins Rennen um einen Sitz im europäische Parlament gehen - gesetzt den Fall, sie wird Ende Februar beim grünen Bundeskongress bestätigt. Das gilt allerdings als reine Formsache. Vizekanzler Werner Kogler, der mit der 23-Jährigen eine Quereinsteigerin präsentiert, musste lange nach einer geeigneten Kandidatin suchen. Parteiintern hatte er kein Glück.

Am Montagabend stellte sich Schilling Armin Wolfs Fragen in der ZiB2. Wer nun ob ihres Alters ausweichende Antworten erwartete, wurde eines besseren belehrt. Denn obgleich sie als Mandatarin keinerlei Erfahrung für die Position als Spitzenkandidatin mitbringt, zeigte sie, dass sie ihre Gegnerschaft keinesfalls als politische Novizin fehleinschätzen sollte.

Politisches Engagement in allen Ehren, aber warum gleich als Spitzenkandidatin in eine Wahl gehen, fragte sich Wolf. Sie sei ein politischer Mensch, stehe für ihre Ideale ein, manchmal gar bedingungslos, sollte es nötig sein. Gerade in der Klimabewegung habe sich gezeigt, dass es den Protest brauche, weil Themen zeitlich drängen, "gleichzeitig sind wir zu langsam, deswegen gehe ich jetzt dorthin, wo die Entscheidungen getroffen werden", so Schilling. Junge Menschen könnten schließlich auch ganz vorne stehen und für ihre Visionen eintreten. In Schillings Fall konkret für ein demokratischeres, klimagerechteres und feministischeres Europa. Die Möglichkeit, das auf EU-Ebene tun zu können, fände sie von den Grünen "ziemlich cool" - zumal sie die Partei ja bisher durchaus auch scharf kritisiert hatte.

"Manchmal ändern sich die Perspektiven"

Niemand der Fridays for Future-Bewegung würde mehr zu den Grünen gehen, weil sie ihnen nicht mehr zutrauen würden, das zu halten, was sie versprochen hatten, erinnerte Wolf an Schillings Worte aus dem vergangenen Jahr. "Ja, das stimmt. Und gleichzeitig ändern sich manchmal Perspektiven." Was sei denn nun so grundlegend anders, außer die Jahreszahl? "Diese Perspektive habe ich bis dahin nicht gesehen. Das hat sich ehrlich gesagt erst in den letzten Monaten ergeben."

Cool konterte Schilling auch auf Wolfs Frage, wie sehr sie ihr Antreten gegen "vier ältere Herren aus dem Partei-Establishment" in Zeiten der Politik- und Politikerverdrossenheit als PR-Maßnahme einschätze: "Das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Aber ich glaube, ich habe bewiesen, dass ich durchaus Kritik übe, meine eigene Meinung habe." In Zeiten, in denen in ganz Europa ein Rechtsruck zu sehen sei, sei genau der richtige Moment sich einzusetzen. "Ich glaube nicht, dass man da von einer PR-Maßnahme reden kann."

Direkt antwortete sie auch auf die Frage nach ihrem Buch "Radikale Wende", in dem sie Berufspolitiker kritisiere und Wahlen als zahnlos bezeichne, die die Demokratie nicht fördern würden. Wie gehe das mit ihrer jetzigen Kandidatur zusammen? "Es ist ja mein Fazit am Ende des Buches, dass wir uns in Parteien und basisdemokratischen Bewegungen organisieren müssen. Ich bin nicht morgen plötzlich Berufspolitikerin. Ich setze mich genauso ein. Ich mache das nur jetzt dort, wo andere Hebel liegen und ich glaube, es braucht beides."

Damit gab sich Wolf nicht zufrieden: "Natürlich sind Sie ab 10. Juni dann doch Berufspolitikerin." Der erste Platz der Grünen werde ziemlich sicher im Parlament landen. Auch das Salär als Abgeordnete - wegen Steuervorteilen bei fast 8000 Euro netto - stünde ihr dann zu, das sie in ihrem Buch als zu viel bekrittelt hatte. Sie habe durchaus darüber nachgedacht, ob sie wie viele andere Politikerinnen und Politiker einen Teil des Gehalts abgeben werde, so Schilling. Denn für glaubwürdige Politik müsse Menschen in der Politik bewusst sein, wie die Lebensrealitäten aussehen. "Die große Frage ist: Wann verliert man die Lebensrealität und wann nicht? Bis jetzt habe ich als Tanzlehrerin gearbeitet und hab's auch gut geschafft."

"Ich werde auch Aktivistin sein"

Wolfs durchaus heikle Frage danach, ob sie sich als Politikerin weiterhin an Protestaktionen und Blockaden beteiligen werden, beantwortete sie ohne Umschweife: "Ich werde auf jeden Fall an Protestaktionen teilnehmen." Allerdings: Was die Blockaden beträfe, werde es sich "bei Zeiten" zeigen. Aber sollte sich eine gewählte Politikerin nicht an alle Gesetze halten? Viele der Blockaden seien nicht legal gewesen. "Natürlich. Dieses Potential ist das Spannende daran. Was muss man, was kann man als Parlamentarierin und was heißt das für die Demokratie? Ich werde nicht morgen an irgendeiner Blockade teilnehmen, das können wir festhalten. Aber ich werde auch Aktivistin sein."

Bei welcher Abstimmung sie in den vergangenen Monaten auf EU-Ebene anders abgestimmt hätte, versuchte Schilling dann doch zu umschiffen. Sie könne es "pauschal nicht sagen". "Dann sagen Sie es konkret", konterte Wolf. Sie rede lieber nicht über die Vergangenheit, in Zukunft werde es einige sehr wichtige Gesetze geben. Zurückhaltend reagierte Schilling auch auf Fragen nach der UNO-Resolution zur Waffenruhe im Gazastreifen. Wäre Sie für die Unterzeichnung? "Ich will mir nicht anmaßen, diese Entscheidung jetzt zu treffen." Für Wolf nicht konkret genug. Schilling: Eine Enthaltung "wäre auch eher meine Position gewesen".

Deutliche Position zur FPÖ

Angesprochen auf ihre Position zur FPÖ wurde Schilling dann wieder unmissverständlich. Ob sie die FPÖ als rechtsextrem einstufe, wollte Wolf wissen. "Bei einer Partei, die bereit ist, Staatsbürgerinnen deportieren zu lassen, die sich nichts zu Schulden haben kommen lassen, denke ich, kann man über die Definition auf jeden Fall diskutieren." Aber eine Diskussion wie in Deutschland, wo intensiv über ein Verbot der AfD und Einschränkung der Grundrecht einzelner Abgeordneter gesprochen wird, halte sie nicht für nötig. "Wir haben eine aktive Zivilgesellschaft, die wir auch brauchen, die aufsteht, die mutig ist, die laut ist."

Mit welchem Wahlergebnis sie rechne, darauf wollte Schilling erst nicht so recht antworten: Sie wünsche sich die Unterstützung möglichst vieler Menschen. "Sie sind noch gar keine Politikerin, aber das war eine richtige Politikerinnen-Antwort", konterte Wolf. Schilling schloss konkret: "Wir können uns darauf einigen, die drei Mandate, die gerade bestehen, zu halten, wäre super." Doch noch jugendlich direkt.

Autorin Eva Hoffmann

