Lena Schilling entschuldigt sich bei ORF-Moderator

In dem Protokoll räumt Schilling laut „Standard“ ein, dass sie mit Thür weder persönlich noch digital bekannt sei. Dennoch habe sie „gegenüber Dritten den Eindruck erweckt, ich hätte mit Martin Thür ein Verhältnis gehabt“. Das bedauere sie und werde sie künftig unterlassen, heißt es weiter.

Thür hat bereits während des EU-Wahlkampfs über seinen Anwalt eine Richtigstellung durch Schilling verlangt, was diese aber abgelehnt habe. „Nun hat Frau Schilling in einem notariellen Protokoll doch bestätigt, mich nicht zu kennen, und Verantwortung übernommen. Damit ist die Sache für mich erledigt“, wird der ORF-Journalist in dem Bericht zitiert.

