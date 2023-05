Leiter der SPÖ-Wahlkommission zieht sich zurück

Der Vorsitzende der Wahlkommission für die SPÖ-Mitgliederbefragung, der prominente Wiener Parteifunktionär Harry Kopietz, gibt diese Position auf. Das wurde am Donnerstag bekannt.

Kopietz (74) ist ein enger Vertrauter des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig, der die amtierende Parteichefin Pamela Rendi-Wagner offen unterstützt. Dem ehemaligen Präsidenten des Wiener Landtages schlug von Anfang an Misstrauen entgegen. Das zeigte etwa im März ein Antrag in den Parteigremien, wonach die Länder die Möglichkeit haben sollten, Einblick in die Wählerevidenz zu nehmen, damit man selbst allfällige Manipulationen überprüfen könne. Offiziell werden Gesundheitsgründe für den Amtsverzicht von Kopietz angegeben. Er folge damit dem Rat seiner Ärzte.

Doskozil-Flügel gestärkt

Seine Nachfolgerin wird die bisherige Stellvertreterin, Michaela Gruber. Sie ist die Lebensgefährtin des Nationalratsabgeordneten Max Lercher, der sich für den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil deklariert hat.

Die Wahlkommission hat die Aufgabe, den geregelten Ablauf der Wahl zu überwachen. Sie wird auch am 22. Mai das Ergebnis verkünden, nachdem vorher noch Stichproben von der Auszählung gezogen worden sind.

Sicherheitslücke im IT-Bereich?

Die Mitgliederbefragung ist seit Mittwoch zu Ende. Gestern gab es den Vorwurf eines Unternehmens, wonach es im IT-Bereich Sicherheitslücken gebe – unter anderem weil der Zugangscode zum Stimmzettel zu wenig komplex sei.

Sicherheitsforscher des Unternehmens Certitude konnten laut eigenen Angaben zwei kritische Schwachstellen identifizieren. Der Zugangscode war mit sieben Stellen und 36 unterschiedlichen Zeichen nicht komplex genug, um vor sogenannten Brute-Force-Angriffen zu schützen. Darüber hinaus konnte eine Sperre von IP-Adressen, mit der Attacken erschwert werden sollten, umgangen werden.

Die SPÖ betonte in einer Reaktion, dass man mit IT-Experten Sicherheitsmechanismen eingerichtet habe, um das Erraten von Abstimmungscodes zu verhindern. Sollte jemand bestimmte Methoden einsetzen, griffen weitere Sicherheitsmechanismen, die das Raten von Zugangsschlüsseln nach kurzer Zeit unterbinden würden.

