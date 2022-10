Leichtfried: "Wir brauchen keine Regierung, die am Ende ist"

Rekord-Inflation, Energie-, Wirtschafts- und Ukrainekrise. Eigentlich sollte Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) jetzt mit seinen Schlüsselministern tagen, um an Lösungen zu arbeiten. Doch vermutlich sitze Nehammer gerade mit seinen Anwälten zusammen, mutmaßt der stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried.

Die Aussagen des Ex-Generalsekretär des Finanzministeriums Thomas Schmid würden die ÖVP noch tiefer in ihren Korruptionssumpf hineindrücken. Die Anschuldigungen Schmids würden nicht nur Ex-Spitzenpolitiker, sondern auch solche, die sich noch im Amt befinden, treffen. Wie etwa Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka.

Fünf Fragen an ...

Leichtfried kritisiert Sobotka, richtet sich mit fünf Fragen aber auch an Kanzler Nehammer und den Grünen Vizekanzler Werner Kogler.

Nehammer fragt er, ob dieser als früherer VP-Generalsekretär in die Vorgänge um Parteispenden involviert war. Ob er immer noch der Ansicht sei, dass die ÖVP kein Korruptionsproblem habe. Und ob Wolfgang Sobotka nach den Aussagen Schmids noch in seinem Amt tragbar ist. Selbe Frage geht auch an Kogler. Und weiter: Ist es anständig, dass die Grünen der Volkspartei weiter die Mauer machen?

Kanzler und Vizekanzler müssten diese Fragen umgehend beantworten, denn "wir brauchen keine Regierung, die am Ende ist", sagt Leichtfried.