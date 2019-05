Lehrermangel verschärft sich in Deutsch und Mathematik

84 Deutsch- und 30 Mathematik-Lehrer fehlen an Oberösterreichs Neuen Mittelschulen (NMS). Im Vergleich zu 2018 hat sich die Lage in den beiden Hauptfächern am deutlichsten zugespitzt. Vor einem Jahr lag der Bedarf bei 70 Deutsch- und 16 Mathematik-Lehrern. Das geht aus der Beantwortung einer schriftlichen Anfrage von Landeshauptmann-Stellvertreterin und Bildungsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) hervor. Die Anfrage gestellt hatten Landtagsabgeordnete Sabine Promberger und Klubobmann Christian Makor von der SPÖ.

Abgefragt wurden neben Deutsch und Mathematik Englisch, Chemie, Physik, Informatik/Digitale Grundbildung, Turnen und alle restlichen Fächer. In einigen Bereichen blieb die Lage stabil. In Physik und besonders Informatik gab es eine Verbesserung. "Bewegung und Sport" bleibt das Fach mit dem absolut größten Bedarf: Es fehlen 178 Lehrer.

Insgesamt unterrichten 6413 Lehrer an 218 NMS, und es fehlen zusammengerechnet rund 530.

Der Mangel an entsprechend ausgebildeten und geprüften Lehrern bedeutet, dass Lehrer aus anderen Fächern Tausende Stunden übernehmen. In Deutsch wird teils auch auf Lehrer aus den Oberstufen-Schulen zurückgegriffen.

Insgesamt werden in Deutsch derzeit oberösterreichweit 1754 Wochenstunden nicht von geprüften NMS-Lehrern gehalten. Das sind 10,2 Prozent aller Wochenstunden in diesem Fach. In Mathematik sind es 633 Wochenstunden, was einem Anteil von 3,7 Prozent entspricht. In Turnen sind es mit 3748 Wochenstunden sogar 36,4 Prozent.

Ein Grund für den Lehrermangel ist die Pensionierungswelle, die in den nächsten Jahren noch stärker wird. Die Zahl der NMS-Lehrer, die in den Ruhestand gingen, stieg 2018/19 im Vergleich zum Jahr davor von 260 auf 313. Diese in gleicher Zahl zu ersetzen, wird immer schwieriger. Deutsch etwa hat als Lehramts-Studium an Beliebtheit verloren. Aktuell kommen generell wenige Absolventen von den Hochschulen. Das liegt an der Vereinheitlichung der Lehrer-Ausbildung, wodurch sich die Ausbildungsdauer für NMS-Lehrer von drei auf vier beziehungsweise sechs Jahre verlängert hat.

Das Land Oberösterreich fährt eine Werbeaktion an den Schulen, die auf den Bedarf an Pädagogen aufmerksam macht und Informationsarbeit leistet. Wie viele Lehramts-Studenten man dadurch zusätzlich gewonnen habe, fragten die SP-Politiker. So eine Quantifizierung sei nicht möglich, antwortete Haberlander.

So gut wie keinen Lehrermangel gibt es derzeit an den Volksschulen. An der Oberstufe ist die Lage je nach Fach unterschiedlich.

Warten auf Neue HTl

Am 8. März haben Kanzler Sebastian Kurz und Bildungsminister Heinz Faßmann (beide VP) eine neue HTL mit Schwerpunkt Digitalisierung für Oberösterreich angekündigt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Welser SPÖ-Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Holzleitner (SP) hat dazu eine parlamentarische Anfrage gestellt, die eher allgemein beantwortet wurde. Holzleitner kritisiert „vollmundige Versprechungen“ und fehlende konkrete Pläne zu Standort, Zeitablauf und Größe.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at