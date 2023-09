Lehrermangel: Polaschek beruhigt

"Alle Unterrichtsstunden können auch gehalten werden", mit dieser Ankündigung eröffnete Bildungsminister Martin Polaschek (VP) am Montag in Ostösterreich das Schuljahr. Natürlich könne es, "wenn jemand übers Wochenende krank wird", kurzfristig zu Ausfällen kommen, schränkte der Minister ein.

Zum Umfang des Lehrermangels wollte Polaschek keine Angaben machen. Er verwies auf zuletzt 600 neu angestellte Quereinsteiger, von denen man aber noch mehr brauchen werde.

Und in Richtung der in diesem Punkt skeptischen Lehrergewerkschaft sagte der Minister: Von insgesamt 120.000 Lehrenden an Österreichs Schulen würden nur zehn Prozent nicht über ein einschlägiges Studium ausgebildet sein.

Pensionierungswelle

Oberösterreich zählt zu jenen Bundesländern, wo bereits heuer der Höhepunkt einer Pensionierungswelle bei Pädagoginnen und Pädagogen erwartet wird (die OÖN berichteten). Im Laufe des Schuljahres sollen so 197 Vollzeitlehrerposten in Volksschulen und 544 in der Sekundarstufe vakant werden. Insgesamt sind in Oberösterreich rund 20.000 Lehrkräfte im Einsatz.

Aktuell waren zuletzt 299 Posten zur Besetzung ausgeschrieben, allein 142 an Volksschulen, weitere 137 an Mittelschulen, der Rest in den Polytechnischen Schulen und Sonderschulen.

In den höheren Schulen sollen die meisten Stellen besetzt sein. Weil sich zum Schulbeginn aber noch Verschiebungen ergeben könnten, wolle man die aktuellsten Zahlen aber erst zur Wochenmitte vorlegen, hieß es auf OÖN-Anfrage gestern aus der Bildungsdirektion. Bei den 299 ausgeschriebenen Posten handle es sich "um ganz viele Teilzeitstellen".

Auf Bundesebene hagelte es unterdessen Kritik an Polascheks beschwichtigenden Worten. SP-Bildungssprecherin Petra Tanzler warf dem Minister vor, nicht einmal konkrete Zahlen zum Lehrermangel zu nennen. Um das Problem "an der Wurzel zu packen", müsse das Lehramtsstudium verbessert und ein moderner Arbeitsplatz zur Selbstverständlichkeit werden.

Von einem "unhaltbaren Zustand" sprach FP-Bildungssprecher Hermann Brückl, wenn auch im kommenden Schuljahr unter anderem Quereinsteiger und Studenten ohne abgeschlossenes Studium in die Schulklassen geholt werden müssten.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger will mit einer Petition zum Abbau der überbordenden Bürokratie in den Schulen den Druck auf den Minister erhöhen. Angesichts der vielen Listen, Formulare und Protokolle, welche die Lehrkräfte besonders zum Schulbeginn ausfüllen müssten, bleibe kaum Zeit für ihren eigentlichen Job: das Unterrichten, so Meinl-Reisinger. Polaschek wies die Kritik zurück. Der Bürokratieabbau sei auch ihm "extrem wichtig", deshalb sei das Unterstützungspersonal bereits von 400 auf 700 aufgestockt worden.

Leseförderung rückt an den Schulen in den Fokus

Im neuen Schuljahr will das Bildungsministerium einen Schwerpunkt auf die Förderung der Lesekompetenz legen. „Sinnerfassendes Lesen ist die Grundlage für eine erfolgreiche Bildungs- und Berufslaufbahn“, sagte Minister Martin Polaschek. In den internationalen Studien PIRLS und PISA liege Österreich bei der Leseleistung „im besseren Mittelfeld“, das könne „nicht zufriedenstellen“.

Künftig sollen etwa Personen des öffentlichen Lebens als Lesebotschafter bei Besuchen in den Schulen Kinder und Jugendliche für das Lesen begeistern. Schulen, die bei Leseprojekten besonders innovativ sind, sollen mit einem Gütesiegel ausgezeichnet werden. Für den Fokus auf das Lesen im Unterricht lobte Polaschek das Modell von Lese-Tandems zwischen Kindern mit Leseschwierigkeiten und solchen, denen das Lesen leichter fällt. Messbare Fortschritte erwartet Polaschek bei den Vergleichsstudien ab dem nächsten Jahr.

Der Bildungsforscher Dirk Harstätt bewertete die angekündigten Maßnahmen zur Leseförderung als „richtigen Ansatz“. Er vermisse aber noch einen besonderen Fokus auf Buben, weil diese größere Defizite als Mädchen aufweisen würden.

