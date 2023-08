Lehrermangel: Heuer Höhepunkt der Pensionierungswelle in Schulen

Die Schulen kämpfen mit Lehrermangel – unter anderem soll mit einer Kampagne um Quereinsteiger in den Lehrerberuf geworben werden.

Die Pensionierungswelle bei Lehrerinnen und Lehrern dürfte heuer ihren Höhepunkt erreichen. Über alle Schulformen und Bundesländer ist das Maximum laut Pensionsprognosen des Bildungsministeriums mit 2023 bereits erreicht. In der Sekundarstufe (Mittelschule, AHS, BMHS) trifft das fast flächendeckend zu, in der Primarstufe (Volksschule) steht die Spitze in fünf Bundesländern aber erst noch bevor.