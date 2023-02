Lehrermangel: "Es braucht deutliche Attraktivierungen"

Dass Ministerpräsident Markus Söder versucht, Lehrerinnen und Lehrer aus Österreich nach Bayern zu locken, begründet OÖN-Politikredakteur Michael Schäfl mit den bevorstehenden Landtagswahlen am 8. Oktober in Bayern. Laut Wahlversprechen soll es 6000 neue Lehrstellen in Bayern geben - und um dieses Vorhaben umsetzen zu können, brauche es nicht nur Lehrkräfte aus anderen deutschen Bundesländern, sondern auch aus Österreich.

Ob ein Wechsel nach Bayern für angehende Lehrerinnen und Lehrer in Frage kommen würde, hat OÖN TV bei den Pädagogischen Hochschulen Oberösterreich erfragt.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mehr zum Thema Innenpolitik Innenpolitik Hilferuf der Gewerkschaften: "Die Bayern schnappen uns die Lehrer weg" LINZ. Minister Polaschek tue zu wenig, um Junglehrer in Österreich zu halten, kritisieren Lehrer. Hilferuf der Gewerkschaften: "Die Bayern schnappen uns die Lehrer weg"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Klaus Mittmansgruber Klaus Mittmansgruber