Lehrer, Ärzte: Bundesländer im Wettbewerb um Fachkräfte

Trotz Kampagne will kein burgenländischer Lehrer nach Vorarlberg.

Die Werbekampagne der Bildungsdirektion Vorarlberg im Burgenland zur Anwerbung von Pflichtschullehrern hat nicht gefruchtet. Nach Angaben von Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink (VP) in einer Anfragebeantwortung gab es keine Bewerbungen aus dem östlichsten Bundesland. Allerdings hätten aufgrund der bundesweiten Kampagne acht Lehrpersonen aus anderen Bundesländern angestellt werden können.

„Willkommensbonus“ im Ländle

Die Kosten für die Werbemaßnahmen bezifferte Schöbi-Fink mit knapp 26.500 Euro. Vorarlberg werbe schon seit einigen Jahren in anderen Bundesländern, „in denen der Lehrermangel noch nicht so dramatisch ist“, so die Landesrätin. Man habe die Kampagne im Burgenland bewusst erst im August gestartet, nachdem dort alle Lehrerstellen besetzt gewesen seien.

Wer als Pflichtschullehrer aus einem anderen (Bundes-)Land nach Vorarlberg zieht, kann über zwei Jahre hinweg eine Prämie von bis zu 6510 Euro erhalten. Der sogenannte „Willkommensbonus“ wird bei der „erstmaligen Gründung eines Wohnsitzes in Vorarlberg“ schlagend, er wird sowohl ausgebildeten Lehrern als auch Quereinsteigern gewährt. Das Land Vorarlberg bezahlt dabei einen Wohnungszuschuss in Höhe von 180 Euro pro Monat für zwei Jahre (insgesamt 4.320 Euro). Zudem werden Heimfahrten bzw. das Klimaticket bezahlt.

Vorarlbergs Ärzte wollen burgenländische Gehälter

Nicht nur um Lehrer stehen die Bundesländer im Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt, sondern unter anderem auch bei Ärzten. Hier wiederum ist es das Burgenland, das eines der finanziell attraktivsten Angebote hat. Mit einem heuer im Februar vorgestellten neuen Gehaltsmodell kommen Fachärzte in einem burgenländischen Spitäler zu Beginn ihrer Karriere auf ein Jahresbrutto von 140.000 Euro - zuvor waren es rund 115.000 Euro.

Darauf hatten vor wenigen Wochen Vorarlbergs Spitalsärzte hingewiesen - und höhere Gehälter gefordert. In einer 30-jährigen Berufskarriere würde ein Facharzt in Vorarlberg ihren Rechnungen zufolge um 745.000 Euro weniger als im Burgenland verdienen - und das bei um 55 Prozent höheren Lebenserhaltungskosten.

