Lehramt: Die Zahl der Studierenden steigt deutlich an

Die Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger im Lehramtsstudium steigt nach Rückgängen in den vergangenen Jahren wieder an.

Heuer haben um knapp 17 Prozent mehr Personen eine solche Ausbildung an Unis bzw. Pädagogischen Hochschulen begonnen als im Vorjahr, sagte Bildungsminister Martin Polaschek (VP) bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Besonders hoch war der Zuwachs bei der Ausbildung für die Volksschule (35 Prozent). Für AHS/MS/BMHS betrug er elf Prozent.

Insgesamt begannen heuer 3757 Personen eine Ausbildung zum Bachelor Sekundarstufe Allgemeinbildung, das sind um 370 mehr als 2022/23. Der Abschluss dieser achtsemestrigen Ausbildung befähigt zum Unterrichten an Allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS), Mittelschulen (MS) und Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS).

Die Ausbildung im ebenfalls achtsemestrigen Bachelorstudium für die Primarstufe (Volksschule) nahmen 2175 Personen in Angriff – um 560 mehr als im Vorjahr.

Nur einen Zuwachs von zehn Personen auf 716 gab es bei den Studienanfängern beim Bachelor Sekundarstufe Berufsbildung für den Unterricht an einer Berufsbildenden mittleren und höheren Schule bzw. Berufsschule.

Polaschek führt die Zuwächse unter anderem auf die von ihm gestartete Initiative "Klasse Job" zurück, in der neben der Anwerbung von Quereinsteigern auch Info-Kampagnen für das Lehramtsstudium gebündelt sind.

Das Schulsystem sei der größte Personalrecruiter Österreichs – derzeit stehen mehr als 120.000 Lehrerinnen und Lehrer im Dienst. In den kommenden fünf Jahren müssen rund 20.000 Vollzeitstellen besetzt werden.

Heuer wurden mehr als 7800 neue Lehrkräfte angestellt, die meisten in Wien (rund 2000). Auch in Salzburg, in der Steiermark und in Niederösterreich gab es mehr als 1000 Neuanstellungen, in Oberösterreich waren es rund 900.

Darunter sind 653 Quereinsteiger; sie haben kein Lehramtsstudium abgeschlossen, aber ein anderes facheinschlägiges Studium.

