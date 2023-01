Lehner will Kompetenzen für die Spitäler

Und Lehner ließ am Wochenende gleich mit einer brisanten Forderung aufhorchen: Er will, dass im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen die Kompetenz für die Spitäler von den Ländern zu den Sozialversicherungen übertragen wird.

"Die Mär, dass die Länder die Spitäler finanzieren, ist aus der Welt zu räumen", so Lehner. Ursprünglich sei zwar eine Aufteilung von 60 zu 40 zwischen Ländern und Sozialversicherung vereinbart worden. Die 6,98 Milliarden Euro, die die Sozialversicherung 2023 den Ländern für die Spitäler überweisen, seien aber "jedenfalls über 50 Prozent". Die genaue Zahl sollte bei der Finanzausgleichsverhandlung auf den Tisch kommen. Dass die Zahlungen der Sozialversicherung steigen würden, habe nichts mit der Leistung der Spitäler zu tun, sondern liege daran, dass sich der Betrag an den Beitragseinnahmen orientiere und diese wegen der guten Konjunktur in den vergangenen Jahren gestiegen seien.

"Großer Wurf"

Die Sozialversicherung sei zwar der größte Zahler für die Spitäler, habe aber keine Gestaltungsmöglichkeit. Lehner fordert deshalb, dass die Sozialversicherung eine Gestaltungsrolle aliquot zu ihrer Finanzierung bekommt. Um effizienter zu werden, will Lehner die "Schrebergarten-Politik" der Landesspitalsträger "aufbrechen" und hält eine österreichweite Spitalssteuerung für den "großen Wurf."

