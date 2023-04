Lebensmittelpreise: "Das ist mit der Inflation nicht mehr erklärbar"

Um gut 16 Prozent sind die Lebensmittelpreise laut Statistik Austria im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, sie lagen damit im Februar deutlich über der Inflationsrate von 10,9 Prozent. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) will deshalb das Gespräch mit dem Lebensmittelhandel suchen, kündigte er am Donnerstagabend im ORF an.

"Dass bestimmte Produkte des täglichen Bedarfs jetzt doppelt oder dreifach so teuer sind wie vor der Pandemie, ist allein mit der Inflation nicht mehr begründbar", sagte er im ZiB2-Interview. Er plane, gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) Vertreter der Branche ins Ministerium einzuladen, um über mögliche Lösungen zu diskutieren. Das ganze Interview zu nachsehen:

Armut wächst

Die Teuerungskrise hat deutliche soziale Folgen, wie aktuelle Zahlen zeigen: 201.000 Personen waren in Österreich 2022 erheblich materiell und sozial benachteiligt. Das heißt, dass sich 2,3 Prozent der Bevölkerung mehrere Ausgaben wie neue Möbel, einen Urlaub oder eine angemessen warme Wohnung nicht leisten konnten. 2021 waren es noch 160.000 Personen oder 1,8 Prozent der Bevölkerung. Frauen und Alleinerziehende sind davon besonders betroffen.

Diese Daten hat die Statistik Austria am Donnerstag veröffentlicht. Als erheblich materiell und sozial benachteiligt gilt nach EU-Definition, wer sich mindestens sieben von 13 Merkmalen und Aktivitäten des täglichen Lebens nicht leisten kann. Diese reichen von unerwarteten Ausgaben in der Höhe von 1.300 Euro über einen Urlaub pro Jahr bis hin zu einer angemessen warmen Wohnung.

Mehrwertsteuer senken?

Einkommensarme Haushalte müssen einen größeren Teil ihres verfügbaren Geldes zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse und somit auch für Lebensmittel ausgeben, hieß es kürzlich es in einer Aussendung des Momentum Instituts. Während andere Ausgaben, etwa für einen Restaurant- oder Friseurbesuch gänzlich eingespart werden können, ist das bei Lebensmitteln nur schwer möglich.

Die Preise für Grundnahrungsmittel wie Milch, Käse und Eier sind laut Statistik Austria im Februar um mehr als 20 Prozent, 27 Prozent bzw. 16 Prozent in die Höhe geschnellt. Gemüse verteuerte sich im Jahresabstand um mehr als 16 Prozent. Um Abhilfe zu schaffen, schlug das gewerkschaftsnahe Momentum Institut eine Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel vor.

Branche im Fokus der BWB

Der Anstieg der Lebensmittelpreise ist unter anderem auf die hohen Energiepreise und die gestiegenen Kosten der Anbieter zurückzuführen, die sie nach Möglichkeit an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben. Untersuchungen des Momentum Instituts deuten aber darauf hin, dass manche Unternehmen über die gestiegenen Kosten hinaus an der Preisschraube gedreht haben, um ihre Gewinnmargen zu erhöhen. Auch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) nimmt seit Herbst 2022 die Lebensmittelbranche verstärkt unter die Lupe.

