Lebensmittelpreise auf Rekordhoch: Rauch lädt zur Gipfelrunde

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) lädt heute am Vormittag im Zuge der Teuerungswelle zu einem Lebensmittelgipfel. Gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (VP), Branchenvertretern und Experten will man zunächst die Ursachen für die zuletzt stark gestiegenen Supermarktpreise klären. So lag die Inflationsrate im März bei 9,2 Prozent, jene für Lebensmittel aber bei 14,2 Prozent. Schon davor sind die Preise in Österreich deutlich höher als in Deutschland gewesen.

Den Vorschlag von Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer, deshalb die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken, hat Finanzminister Magnus Brunner (VP) am Wochenende zurückgewiesen. Diese Maßnahme komme bei den Endkunden nicht oder nur teilweise an, wie man in anderen EU-Ländern gesehen habe, sagte Brunner. Außerdem würden bei dieser "klassischen Gießkannenmethode" vor allem Menschen mit höherem Einkommen profitieren.

Als "interessant" bezeichnete der Finanzminister das "französische Modell". Dort hätten sich Lebensmittelhändler und Regierung darauf geeinigt, bei bestimmten Lebensmitteln für ein Quartal die Preise nicht anzuheben. Ein Weg, den auch der Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS), Klaus Neusser, für überlegenswert hält. Generell seien die Lebensmittelpreise in Österreich zwar auf hohem Niveau. Der Preisanstieg liege aber unter dem EU-Schnitt und auch unter jenem in Deutschland, sagte Neusser. Von der sehr hohen Inflation seien einzelne Gruppen stark betroffen. Dennoch gebe es immer noch reale Konsum- und Einkommenszuwächse, so der Einwand des IHS-Chefs.

SP-Finanzsprecher Jan Krainer warf dem Finanzminister angesichts der Rekordinflation Untätigkeit vor. Er forderte neben einer Mietpreisbremse die Einschaltung der Wettbewerbsbehörde, "um die Auswüchse der Gierflation und der Krisengewinne der Aktiengesellschaften einzudämmen". Neos-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker will Steuersenkungen statt Förderung mit der Gießkanne.

Rauch und Kogler haben sich zuletzt für mehr Transparenz bei den Lebensmittelpreisen ausgesprochen. In diese Richtung geht auch eine Forderung der Gewerkschaft. Der ÖGB möchte, dass Supermärkte künftig ihre Einkaufs- und Verkaufspreise an eine Beobachtungsstelle melden müssen. Auch beim Verein für Konsumentenschutz (VKI) glaubt man durch Transparenz etwa über eine Vergleichs-App einen Rückgang der Preise erreichen zu können. Das brächte einen "irren bürokratischen Aufwand" für den Handel, so die Wirtschaftskammer (WKÖ).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.