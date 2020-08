Lauschiges Treffen beim Heurigen

Wenn sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) zu politischen Gesprächen treffen, geschieht das meist in formellem Rahmen in der Hofburg – Platz, um die Abstandsregeln einzuhalten, bietet der Amtssitz des Staatsoberhaupts ausreichend.

Dienstagabend verlegten Van der Bellen und Kurz ihren Gedankenaustausch dennoch nach draußen: Beim Heurigen Fuhrgassl-Huber in Döbling trafen sich die beidem zu einem "netten Austausch", wie das Kanzleramt per Aussendung samt Bildmaterial am Mittwoch wissen ließ.

Kurz wurde von seinem Kabinettschef Bernhard Bonelli begleitet, der Bundespräsident brachte Büroleiter Oliver Korschil und Politikberater Lothar Lockl mit. Parliert wurde bei Weißwein und Schweinsbraten über die Coronakrise und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft, EU-Belange und die Klimakrise, hieß es aus dem Kanzleramt, das von einem "sehr guten" Gespräch berichtete.

Nach dem Lockdown hatten Van der Bellen und Kurz vereinbart, auch einmal ein Treffen "in lockerer Umgebung" abzuhalten.

Ganz klassisch verlief gestern Nachmittag Van der Bellens Treffen mit SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Sie kam zum Austausch über Corona und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen in die Hofburg.

