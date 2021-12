Laura Sachslehner (27) wird neue ÖVP-Generalsekretärin

Laura Sachslehner (27) soll Axel Melchior als Generalsekretär ablösen. Die ÖVP bestätigte am Montagabend entsprechende Medienberichte von "eXXpress" und "Kurier". Sachslehner ist Landtagsabgeordnete in Wien sowie stellvertretende Landesgeschäftsführerin der Volkspartei in der Bundeshauptstadt.

Melchior zeichnete für die Wahlkämpfe des zurückgetretenen Sebastian Kurz verantwortlich. Er soll sein Mandat als Nationalratsabgeordneter behalten. Die gebürtige Wienerin Sachlehner sitzt seit 2020 für die ÖVP im Wiener Landtag, von 2014 bis 2017 war sie Büroleiterin der Jungen Volkspartei (JVP). Der Wechsel im Generalsekretariat soll rund um den Jahreswechsel stattfinden.

Axel Melchior Bild: (APA/DRAGAN TATIC)

Noch zuletzt hatte der neue Regierungschef Nehammer an Melchior als Generalsekretär festgehalten. Er dankte in der Aussendung Melchior für seine "wertvolle Tätigkeit in der Parteizentrale", respektierte jedoch dessen Entscheidung, sich beruflich neu zu orientieren. Mit Sachslehner habe man eine exzellente Lösung für die Nachfolge Melchiors gefunden, so Nehammer. Die neue Generalsekretärin sei "eine urbane und moderne Frau, die die Partei extrem gut kennt und viel politische Erfahrung gesammelt hat". Stellvertreterin im Generalsekretariat bleibt laut ÖVP weiterhin Gabriela Schwarz.

