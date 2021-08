Wenn am 6. September im Osten und eine Woche später in den westlichen Bundesländern die Schule beginnt, müssen alle Schüler noch ihre gewohnten Lernutensilien einpacken. Denn obwohl in diesem Schuljahr die Digitalisierungsoffensive der Regierung anläuft, beginnt die Auslieferung von Laptops und Tablets erst ab 20. September.