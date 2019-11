Langzeitsondierer und Expressverhandler

Die inhaltlichen Verhandlungen sind abgeschlossen. Offen ist nur noch die Ressortverteilung zwischen ÖVP und Grünen, ehe man heute den Pakt vorlegen will. Diese Meldung kam gestern aus Bregenz, wo Landeshauptmann Markus Wallner (VP) und Grünen-Chef Johannes Rauch nur drei Wochen nach der Vorarlberger Landtagswahl vor einer schwarz-grünen Neuauflage stehen. Von einer entsprechenden Premiere auf Bundesebene ist man in Wien noch meilenweit entfernt. Immerhin streben die Chefverhandler Sebastian Kurz (VP) und Werner Kogler (Grüne) den Abschluss von Phase eins und damit den nächsten Schritt in diese Richtung an.

Heute (ab 17 Uhr) und am Freitag will man in der großen Zwölferrunde jeweils bis spätnachts die Sondierungsrunden Nummer sieben und acht absolvieren. Voraussichtlich am Sonntag soll Kogler den 25 Mitgliedern seines erweiterten Bundesvorstandes einen Bericht über das bisher Besprochene vorlegen. Gleiches hat Kurz im Anschluss seinem VP-Vorstand angekündigt. Mit Spannung erwartet wird freilich, auf welche Empfehlung sich die beiden Parteichefs bis dahin verständigt haben. "Es wäre schon sehr überraschend", wenn es nach so ausführlichen Sondierungen dann keine konkreten Koalitionsverhandlungen gebe, beschreibt ein grüner Insider im Gespräch mit den OÖNachrichten die Erwartungshaltung.

Tatsächlich haben Kurz und Kogler bei aller Zurückhaltung stets das gute Klima und den konstruktiven Geist in beiden Teams beschworen. Dass bis jetzt die vereinbarte Vertraulichkeit strikt eingehalten und praktisch keine Details an die Öffentlichkeit getragen wurden, werten Beobachter als weiteres Indiz für die ernsten Absichten.

Die Nagelprobe steht allerdings noch aus: Zwar hat man bereits fünf Kernthemen festgelegt (Klima, Migration, Bildung, Transparenz und Wirtschaft). Doch bisher wurde dazu "kein einziger schriftlicher Standpunkt" dem jeweils anderen vorgelegt, heißt es aus dem Kreis der Sondierer.

Konfliktpotenzial

Geht man ab nächster Woche in die Phase der Koalitionsverhandlungen, dann wird sich das schlagartig ändern. Denn ab dann geht es nicht mehr um die Diplomatie der Annäherung, sondern um konkrete Fakten für ein Regierungsprogramm. Mit den schwarz auf weiß formulierten Konzepten und Forderungen steigt auch das Konfliktpotenzial, weiß man auf beiden Seiten. Als denkbar gilt, dass man sich einer Methode bedient, die auch bei den schwarz-blauen Verhandlungen 2017 zur Anwendung kam. Damals wurden in 25 "Fachgruppen" mehr als 100 Funktionäre eingebunden. Was die Bereitschaft, Konflikte zu überwinden, erhöhen soll, aber auch mehr Gelegenheit zur Indiskretion bietet.

