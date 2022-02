Lange Wunschliste für Öffnungsgipfel: Keine Sperrstunde, Ende der Gratistests

In Anlehnung an die kanadischen Trucker wird nun auch in Österreich schon vom nahenden Freedom Day geredet: Jener Tag, an dem die Corona-Regeln fallen.

Am Mittwoch beraten Bund und Länder über weitere Öffnungsschritte. Trotz hoher Infektionszahlen bleibt die Belegung auf den Intensivstationen mit aktuell rund zehn Prozent an Corona-Fällen überschaubar. Für den 19. Februar sind weitere Öffnungsschritte geplant, wie umfassend diese sein werden, darüber wird noch verhandelt. Zentraler sind aber ohnehin die Perspektiven für den März. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) will diese beim Öffnungsgipfel besprechen. Es wird davon ausgegangen, dass die allgemeine Maskenpflicht als letztes fällt.

Bis Ende März sind vorerst noch Gratis-Corona-Tests vorgesehen. Nach mehreren Landeshauptleuten sprach sich am Montag auch Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) für kostenpflichtige Tests aus. Mückstein wollte sich noch nicht festlegen, er will vorerst die Stellungnahmen der Experten abwarten. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) möchte hingegen die kostenlosen PCR-Tests beibehalten, um Infektionsketten rascher zu durchbrechen.

Die Landeshauptleute haben vor dem Gipfel bereits eine lange Wunschliste verfasst. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (VP), aktuell Vorsitzender der LH-Konferenz, kann sich ein Ende der "G-Regeln" im März vorstellen. Er sprach sich gestern auch gegen eine Bestrafung bei Verletzung der Impfpflicht aus und plädierte für Änderungen der Quarantäne-Regeln. Ähnlich klang Oberösterreichs Thomas Stelzer (VP). Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) wiederum befürwortet eine Aufhebung der mitternächtlichen Sperrstunde sowie ein Ende der Maskenpflicht im Freien.

Noch immer nicht eingesetzt wurde die Expertenkommission im Bundeskanzleramt, die regelmäßig die Verhältnismäßigkeit der Impfpflicht evaluieren soll. Dieser Kommission sollen zwei Juristen und zwei medizinische Fachexperten angehören. Das Gremium soll zeitnah kommen, wurde gestern versichert.

Offen ist auch weiterhin, was mit den Mitteln für die abgesagte Impflotterie geschehen soll. Mückstein will diese eine Milliarde Euro vor allem für die Pflege nützen, was von der vida-Gewerkschaft begrüßt wurde.

Bald neue Regeln Bild: APA/Hans Putz

Aufatmen in der Klasse

Auch an den Schulen sind weitere Lockerungen geplant. Seit gestern müssen Volksschüler auf ihrem Platz keine Maske mehr tragen, dies wird ab 21. Februar auch alle anderen Schüler betreffen. Im Schulgebäude dürfen sich die Kinder und Jugendlichen hingegen nur mit Mund-Nasen-Schutz bewegen, für Lehrer gilt auch im Unterricht die Maskenpflicht. Im Turnsaal sind bereits seit 7. Februar keine FFP2-Masken mehr vorgeschrieben.

Hoffnung besteht noch, dass abgesagte Skikurse doch durchgeführt werden. Ab 21. Februar sind Schulveranstaltungen wieder möglich. Die Corona-Tests werden unabhängig vom Impfstatus beibehalten: Pro Woche sind drei nötig, zwei davon müssen PCR-Tests sein. Der Unterricht wird ab zwei Corona-Fällen pro Klasse auf Distance Learning umgestellt. Sportangebote mit Vereinen bleiben an den Schulen untersagt. Bildungsminister Martin Polaschek (VP) geht davon aus, dass ab 28. Februar weiter gelockert wird.

Die Lehrergewerkschafter forderten gestern ein Ende der Maskenpflicht für Lehrer im Unterricht. Zudem forderten Lehrervertreter in Oberösterreich einen „Sicherheitstag“ nach dem Ende der Semsterferien: Am ersten Tag solle die Maskenpflicht noch beibehalten werden.