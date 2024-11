Im Finale wurden noch einmal alle Kräfte mobilisiert. Am Donnerstag hielten die Kommunisten am Grazer Hauptplatz ihre Schlussveranstaltung ab. Am Abend dieses Tages versammelten sich die Blauen mit Bundesparteichef Herbert Kickl in der Seifenfabrik. FP-Spitzenkandidat Mario Kunasek versuchte noch einmal, seine Funktionäre anzutreiben.