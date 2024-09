Landeshauptmann Stelzer: „Von mir aus gibt es sicher keine Obmann-Debatte“

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gibt es am schlechten Abschneiden nichts „herumzudeuteln“, am Nein zu Herbert Kickl will er nicht rütteln. Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen fcmsJs.scripts.load( "extlib_jquery").onLoad(function () {