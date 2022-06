Landes-SPÖ will „mehr Knödel“ für die Kindergärten

„Mehr Knödel für unsere Kindergärten“: Das ist kein kulinarischer Vorschlag, sondern der aktuelle Kinderfreunde-Slogan, der vermitteln soll: in die Kinderbetreuung müsse mehr investiert werden. Gemeinsam mit SPÖ-Landtagsklubchef Michael Lindner präsentierte Bundesgeschäftsführerin Daniela Gruber-Pruner am Montagvormittag entsprechende Forderungen. Lindner sprach von einem „Dreipunkteplan“. In den Gesprächen vor Ort erzählen Pädagoginnen meist von Überstunden, fehlender Vorbereitungszeit und zu großen Gruppen, so die Begründung.

Ein Kernelement sei die Bezahlung. In Oberösterreich existieren derzeit 4 verschiedene Gehaltsschemata für Elementarpädagoginnen. Im benachbarten Niederösterreich ist die Gehaltssituation hingegen anders geregelt als in Oberösterreich: Hier sind Elementarpädagoginnen Landesbedienstete beim Land Niederösterreich entsprechend dem dortigen Landesschema. Das bedeutet in der Praxis eine deutlich attraktivere Gehaltssituation.

Die Gruppengröße in den OÖ.Kindergärten steigt jährlich an. „Größere Gruppen bedeuten aber nicht automatisch mehr Personal“, sagt Lindner. Zusätzliches pädagogisches Personal müsse deshalb angestellt werden.

Und: den Mitarbetterinnen müssten auch mehr Möglichkeiten zur Entfaltung gegeben werden, „durch weniger bürokratische Hürden“.

Die Gemeinden müssten für den Ausbau der Kinderbildung finanziell gestärkt werden. „Es braucht österreichweit Mindeststandards und weniger bürokratische Hürden“, sagt SP-Bundesrat und Haslacher Bürgermeister Dominik Reisinger. Der Krankenanstalten-Beitrag sollte den Gemeinden erlassen werden, fordert er vom Land. Die Gemeinden sollten das Geld stattdessen in die Kinderbetreuung investieren.