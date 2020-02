Landes-FP will Deutsch-Pflicht, Sanktionen und „Brennpunktschulen“

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Familienbeihilfe

Manfred Haimbuchner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Es gehe nicht darum, Schüler zu schikanieren,sagte FP-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner: „Aber mangelnde Deutschkenntnisse führen zu schlechten schulischen Leistungen.“ Für die Entwicklung der gesamten Gesellschaft sei es wichtig, Maßnahmen zur besseren Integration und zum leichteren Spracherwerb zu ergreifen.Haimbuchner präsentierte gemeinsam mit FP-Klubchef Herwig Mahr und dem Welser Bürgermeister Andreas Rabl sechs Forderungen, die vor allem an die Bundesregierung gerichtetet sind. Dabei sparte Haimbuchner nicht mit Kritik an Bildungsminister Heinz Faßmann (VP).Erstens fordert die FPÖ abermals die Einführung der Schulsprache Deutsch, also dass Deutsch auch in der Pause gesprochen werden muss. Faßmann hat das bisher mit Verweis auf verfassungsrechtliche Bedenken abgelehnt. Haimbuchner nennt die Argumentation des Ministers „unehrlich“. Man habe ein entsprechendes Gutachten dafür.Zweitens verlangen die Freiheitlichen, dass Linz, Wels und Steyr „ausreichend“ vom von der Budnesregierung geplanten Programm der „100 Brennpunktschulen“ profitiert. Türkis-Grün sieht vor, dass ausgewählte Schulstandorte verstärkt unterstützt werden. 100 Standorte seien deutlich zu wenig, kritisierte Rabl. Jedenfalls müssten alleine in Wels neun von elf Volksschlen in dieses Programm aufgenommen werden.Drittens appelliert die FPÖ, die vor einem Jahr eingeführten Deutschförderklassen mit ausreichend Ressourcen auszustatten.Viertens sollen „Lehrerrechte gestärkt“ werden. Wenn die Eltern „ihre Erziehungspflichten verletzen“, solle es „spürbare finazielle Sanktioen“ geben, sagte Mahr. Vorgeschlagen wird als“ultima ratio“ die temporäre Kürzung der Familienbeihilfe. Die bereits bestehenden Strafen für Schwänzen sollen zweckgewidmet werden dafür, dass die Kinder Unterricht nachholen, so Rabl.Fünftens plädiert auch die FPÖ für das von der ÖVP anvisierte ausgeweitete Kopftuchverbot an Schulen.Sechstens sprachen sich die FP-Politiker für ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr bei Sprachdefiziten aus.