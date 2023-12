Landbauers Wahlziel: "Erster werden, damit ohne uns nichts geht"

Der niederösterreichische FP-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter Udo Landbauer geht mit großen Erwartungen ins Jahr 2024. Bei der Nationalratswahl spätestens im Herbst gelte es für die FPÖ, "nicht nur Erster zu werden, sondern mit so großem Abstand wie nur möglich. Damit ohne uns auch gar nichts geht", wurde Landbauer von der APA zitiert. Er wünsche sich, dass die Freiheitlichen als "stimmenstärkste Partei auch den Lead einer etwaigen Regierung" übernehmen.

Ziel sei, Parteiobmann Herbert Kickl zum Bundeskanzler zu machen, um "sinnvolle Politik im Interesse der Österreicher zu machen". Bei der Frage, ob er selbst Richtung Bund tendiere, hielt sich der Stellvertreter von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) bedeckt. Er wolle sich nicht an Spekulationen um seine Person beteiligen, "weil ich weiß ja nicht mal, was am 1. Jänner 2024 mit mir sein könnte. Das heißt, schau ma mal."

In Niederösterreich habe das im März geschlossene Bündnis von ÖVP und FPÖ bisher ein "durchaus konstruktives Bild abgegeben". Man wolle nicht streiten, sondern Probleme lösen. "Und ich glaube doch, dass wir das sehr gut zustande gebracht haben, was übrigens viele nicht erwartet hätten."

Bereits jetzt sei eine freiheitliche Handschrift erkennbar, sagte Landbauer mit Verweis auf umgesetzte Maßnahmen wie die Einrichtung des Corona-Fonds, die Abschaffung der ORF-Landesabgabe oder den überaus umstrittenen Gender-Erlass für den Landesdienst. Weitere Vorhaben wolle man im Jänner im Zuge einer Regierungsklausur bekannt geben.

Ein Weg aus der allgemeinen Vertrauenskrise der Politik heraus wäre für den Landesvize, "dass man nicht verbissen auf nachweislich falschen Entscheidungen draufbleibt, wie das insbesondere die Bundesregierung in den letzten fünf Jahre permanent gemacht hat".

Am eigenen Leib spüre er die Politikverdrossenheit der Menschen aber wenig. "Das Problem, an Stammtischen beschimpft oder ausgebuht zu werden, das habe ich nicht, ganz im Gegenteil", sagte Landbauer.

