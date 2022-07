Land ruft ab 65 Jahren zum vierten Stich auf

Die übrigen ruft das Land Oberösterreich nun ganz nach der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums auf, sich den vierten Stich zu holen.

"Aufgrund der bisherigen Erfahrungen sind wir überzeugt, dass eine Auffrischungsimpfung weiterhin bestmöglich verhindern kann, dass es zu einer Vielzahl schwerer Infektionen kommt", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Denn Oberösterreich stehe am Beginn einer Sommerwelle. Auch Risikopatienten ab zwölf Jahren sollen sich ein viertes Mal impfen lassen. Geimpft wird weiterhin bei Hausärzten und in den 19 Impfstraßen. In Oberösterreich wurden gestern 1459 Neuinfektionen verzeichnet, damit sind aktuell 9914 Menschen positiv. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 567, am höchsten ist sie im Bezirk Urfahr-Umgebung mit 765.