Land Oberösterreich finanziert das VP-eigene Volksblatt

Die tägliche Printausgabe des Volksblattes, das der ÖVP Oberösterreich gehört, wurde aus Rentabilitätsgründen mit Jahreswechsel eingestellt. Die Grünen im Landtag wollten jetzt wissen, wie viel Geld aus den VP-geführten Regierungsressorts sowie aus dem Etat des Amts der Landesregierung in das jetzt monatlich erscheinende Printmagazin fließt: Das waren für drei Ausgaben 73.201,83 Euro.

Vom Amt der Landesregierung kamen mehr als 31.000 Euro aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer fast 12.000 Euro, aus dem Wirtschaftsressort von Markus Achleitner knapp 6000 Euro - pikanterweise wird das Inserat mit "Boden schützen, Zukunft ermöglichen" betitelt. Aus dem Ressort von Bildungslandesrätin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander kamen 12.600 Euro, von Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer und Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger jeweils auch knapp 6000 Euro. Beantwortet wurde übrigens nur der Zeitraum zwischen Jahresbeginn und Einlangen der Anfrage im April.

Die Wiener Zeitung zählte allein in der Ausgabe vom Mai weitere fünf Regierungsinserate - Gesamtwert knapp weitere 30.000 Euro. Addiert man den Medienwert von der Wiener Zeitung nachgezählten 33 Inserate in allen bisherigen Ausgaben (neben oberösterreichweiten Ausgaben, gab es auch regionale Ausgaben), kommt man allein in den ersten fünf Monaten auf einen Wert von 165.000 Euro - rund 100.000 direkt aus ÖVP-geführten Ressorts.

Der Klubobmann der Grünen, Severin Mayr, spricht von einem Zustand, der völlig aus dem Ruder gelaufen sei: "Auf der einen Seite wandeln seriöse Redaktionen von Qualitätsmedien oft am finanziellen Limit, andererseits spielt die ÖVP bei sich selbst Tischlein-deck-dich. Wir fordern seit langem ein Verbot von Regierungsinseraten in Parteizeitungen. Das System aus unzulässiger Vermischung von Öffentlichkeitsarbeit, Presseförderung und Parteienfinanzierung gehört endlich abgestellt."

Mayr fordert auch eine Neuaufstellung der Medienförderung. Entsprechende Anträge gibt es seit 12. Mai 2022 im Landtag. Diese wurden unmittelbar darauf einem eigens dafür eingerichteten Unterausschuss zugewiesen. Nur: Der hat seit zwei Jahren noch nicht einmal getagt.

Autorin Sigrid Brandstätter Ressortleiterin Landes- und Innenpolitik Sigrid Brandstätter

