Land bereitet sich auf Ausreise-Kontrollen vor

Die Zahl der Corona-Infizierten in Oberösterreich stieg am Freitag auf 1902, die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in einer Woche) kletterte auf 94,1: Angesichts steigender Zahlen bereitet man sich auch im Landes-Krisenstab auf zusätzliche Maßnahmen vor. "Es ist eine Tatsache, dass sich in den vergangenen Tagen eine höhere Dynamik entwickelt hat", sagt Gesundheitsreferentin LH.-Stv. Christine Haberlander (VP). Eine Folge sei, dass "wir uns auf den Vollzug des Hochinzidenz-Erlasses des Gesundheitsministeriums vorbereiten müssen".

Dieser bedeutet Ausreisekontrollen in Bezirken mit hohen Infektionszahlen: Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 300 an sieben aufeinanderfolgenden Tagen ist ein Verlassen des Bezirks nur noch mit gültigem 3-G-Nachweis gestattet. Die Kontrollen enden, wenn die Inzidenz wieder unter 200 fällt.

Dieses Szenario könnte in den nächsten Wochen in den am stärksten betroffenen Bezirken Wels (aktuelle Inzidenz 202,7), Eferding (158,8), Gmunden (120,5) und Kirchdorf (110,2) eintreten.

Freude hat Haberlander damit nicht – und nimmt den Bund in die Pflicht: Das Gesundheitsministerium müsse den aus dem Mai stammenden Erlass überarbeiten: "Die Situation ist durch die Impfungen heute eine andere." Neben der Inzidenz müsse etwa auch die Belastung für die Spitäler bewertet werden. Weitere Forderungen richtete Haberlander an den Bund: Die Grenzkontrollen müssten verstärkt werden, denn ein "beträchtlicher Teil der Neuinfizierten" seien Reiserückkehrer.

Auch für die Auffrischungsimpfungen ("dritter Stich") müsse es klare Vorgaben des Gesundheitsministeriums geben, forderte Haberlander.

Das "Systemrisiko" für die Spitäler sei derzeit nicht mit dem der zweiten Welle vergleichbar, sagt Tilman Königswieser, ärztlicher Leiter im Landes-Krisenstab. Im November musste jeder zehnte Infizierte im Spital aufgenommen werden, "jetzt nur noch drei von hundert". Ebenso wie Primar Bernd Lamprecht, Leiter der Lungenabteilung an der Kepler-Uniklinik (KUK), appellierte er, sich impfen zu lassen: Die Impfung habe sich als "noch effizienter als in den Studien" erwiesen, sagte Lamprecht. Auch das Übertragungsrisiko werde "erheblich reduziert".

Fast alle Patienten ungeimpft

Sogenannte Impfdurchbrüche (Erkrankung Geimpfter) sind laut den Medizinern "die absolute Ausnahme". Die AGES bezifferte am Freitag den Anteil der Impfdurchbrüche mit 1,3 Prozent bei Vollimmunisierten.

In Oberösterreichs Spitälern lagen am Freitag 42 Covid-Patienten auf den Normal- und acht auf den Intensivstationen. Unter letzteren waren zwei Geimpfte. Allerdings: Sie litten an einer generellen schweren Beeinträchtigung des Immunsystems. Auch die Steiermark meldete offiziell die Zahl der geimpften Covid-Spitalspatienten: Null. Einen dringenden Corona-Impfappell hat auch die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin veröffentlicht. (bock)

Der „Dritte Stich“

Das Nationale Impfgremium empfiehlt eine Corona-Auffrischungsimpfung für Personen ab 65 und Hochrisikopatienten sechs bis neun Monate nach der zweiten Teilimpfung, für alle anderen Erwachsenen nach neun bis zwölf Monaten. In Oberösterreich müssen allerdings noch rund 40 Prozent für die ersten Teilimpfungen erreicht werden. Das Land will die Info-Kampagne verstärken.