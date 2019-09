"Ländliche Gemeinden können auf das Glatteis führen"

Sonntag, 17 Uhr, alles wartet auf die Hochrechnung. In diesem Moment sind die Augen auf Christoph Hofinger gerichtet. Mit seinem Team des Meinungsforschungsinstituts Sora erstellt er für den ORF die Hochrechnungen. Nervös sei er nicht, sagt Hofinger. Man habe sich wochenlang vorbereitet und sei ganz auf die Zahlen fokussiert: „In der Hitze des Gefechts ist uns gar nicht bewusst, dass uns gerade Millionen Menschen zuschauen.“

Denn obwohl die Umfragen schon relativ stabil wirken, sei bei einer Nationalratswahl immer mit Überraschungen zu rechnen. Auch dieses Mal gebe es mehrere Faktoren, die Unsicherheiten mit sich bringen. „Wenn manche Gruppen doch nicht wählen gehen, weil sie über die Schlagzeilen zur eigenen Partei verunsichert sind“, sagt der Meinungsforscher. Ein Faktor, der angesichts der Spesenaffäre besonders die FPÖ treffen könnte. Zweiter, ebenfalls schwer einzuschätzender Faktor, sei die Fridays-for-Future-Bewegung: „Es ist möglich, dass die Jugendlichen davon inspiriert werden und sehr stark teilnehmen.“

Und Unsicherheitsfaktor Nummer drei ist die Frage, ob und wie weit sich die Trends zwischen den Städten und den ländlichen Gemeinden unterscheiden. „Die größten Unterschiede gibt es bei der ÖVP“, sagt Hofinger. Dies zeigte sich bei der EU-Wahl: „In ländlichen Gemeinden hatte sie 45 Prozent, in urbanen Zentren 28 Prozent.“ Umgekehrt galt für die Grünen, dass sie in den Städten doppelt so stark waren, wie in ländlichen Gebieten.

Das macht Hochrechnungen schwierig, sagt Hofinger. „Wenn diese Schere weiter aufgeht, führen uns die ländlichen Gemeinden möglicherweise auf das Glatteis und wir würden urbane Trends falsch einschätzen.“ Denn für die Hochrechnung um 17 Uhr ist ein Drittel der Stimmen ausgezählt - zum Großteil aus kleinen Gemeinden. „Unser Hauptverfahren berechnet in diesen Gemeinden Wählerströme von der vorherigen Wahl“, erklärt der Sozialforscher. Diese Berechnungen der Wählerströme werden auf die noch nicht ausgezählten Gemeinden übertragen: „Das sind vor allem die größeren Städte.“

Trendgemeinden - also kleinere Gemeinden, die dem gesamten Wahlergebnis immer sehr nahe kommen - gebe es nicht, sagt Hofinger. Allerdings: „Wir haben in den vergangenen drei Jahren gelernt, dass Graz und Wien oft gemeinsam aus den restlichen Trends ausscheren.“ Das berücksichtigt das Programm, das für die Hochrechnung am Sonntag verwendet wird und gleicht die Wien-Prognosen mit Graz-Sprengelergebnissen ab. Klingt kompliziert, ist aber für das Team von Sora nahezu Standardprogramm. Immerhin wird diese Wahl die 20. auf Bundesebene, die man mit Hochrechnungen und Wahlanalysen begleitet.

An den Methoden müsse aber immer gefeilt werden, betont Hofinger. Denn das Stimmverhalten verändert sich. 15 Prozent Anteil an Briefwahl- und Wahlkartenstimmen werden bei dieser Wahl erwartet. Und es verändert sich, wer lieber mit Wahlkarte abstimmt: „ÖVP-Wähler verwenden seltener als früher Wahlkarten, SPÖ-Wähler öfter.“ Diese Stimmen müssen am Sonntag zusätzlich prognostiziert werden, da sie erst am Montag bzw. Donnerstag ausgezählt werden. „Die Briefwahl-Prognose trägt diesmal allein etwa 0,7 Prozent zur Schwankungsbreite bei. Das hatten wir noch nie“, sagt Hofinger.

Insgesamt ist bei der ersten Hochrechnung von einer Schwankungsbreite von zwei Prozent auszugehen. Ein für alle eindeutiges Ergebnis könnte daher um 17 Uhr noch nicht feststehen. Liegen SPÖ und FPÖ nahe beisammen, bleibt die Frage um Platz zwei offen. Und die Liste Jetzt könnte auch um 17 Uhr noch nicht wissen, ob sie weiter im Nationalrat vertreten ist.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at