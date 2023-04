Länder ungeduldig: "Wir brauchen endlich Zahlen"

Zu Jahresbeginn haben sich die Verhandlungsgruppen für den Finanzausgleich konstituiert. In der Kategorie Polit-Poker gehören diese Gespräche in die Königsklasse, denn immerhin werden beim Finanzausgleich die rund 90 Milliarden Euro an jährlichen Steuermitteln zwischen Bund, Ländern, Städten und Gemeinden verteilt. In der Regel gilt der Pakt dann für vier Jahre.