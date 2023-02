Länder sollen künftig mehr für ihre "Überhang-Lehrer" zahlen

Die Länder sind zwar die Dienstgeber der Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen, bezahlt werden sie aber vom Bund. Deshalb vereinbaren Bund und Länder, wie viele Lehrer angestellt werden dürfen. Überschreiten die Länder diesen Stellenplan, müssen sie einen "Überziehungsbetrag" entrichten.

Die Länder zahlen nach Jahresabschluss pro "Überhang-Lehrer" nur das Gehalt eines Junglehrers zurück. In der Praxis werden allerdings wohl nicht alle der überzogenen Posten tatsächlich mit Neueinsteigern, sondern auch mit älteren und damit teureren Lehrern besetzt. Das heißt, dass der Bund de facto bisher auf einem Teil der Mehrkosten sitzen blieb.

Neue Regelung

In der neuen Verordnung von Bildungsminister Martin Polaschek (VP) bleibt man zwar bei der Erstattung der Kosten für einen Junglehrer – für das Gehalt wird aber nicht mehr das "alte" Lehrerdienstrecht herangezogen, sondern das seit 2019 geltende "neue". Da dieses höhere Gehälter für Junglehrer vorsieht, müssen die Länder tiefer in die Taschen greifen: Statt jährlich 70 Millionen müssen die Länder 80 Millionen Euro zurückzahlen. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) nannte das "Realitätsverweigerung", in Kärnten werde der Großteil der 70 "Überhang-Lehrer" für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf benötigt.

Oberösterreich treffe der Entwurf nicht, man "kommt mit den zugewiesenen Stellen aus", heißt es aus dem Büro der zuständigen LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Mit seinen insgesamt 13.200 Pflichtschullehrern müsse man keinen Überziehungsbetrag entrichten.

