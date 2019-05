Kurzzeitkanzler, Rekordminister und ganz neue Farbenspiele

Regierungschefs, denen am Ballhausplatz eher wenig Zeit beschieden war, haben die Österreicher zuletzt häufiger erlebt. Die SP-Vorsitzenden Alfred Gusenbauer (ab 2007) und Christian Kern (ab 2016) waren mit 691 und 580 Tagen im Amt in dieser Kategorie der Kurzzeitkanzler auch Rekordhalter ihrer Zeit. Abgelöst wird Kern nun von Sebastian Kurz. Am Tag seiner Abwahl hielt der VP-Obmann gestern bei 525 Tagen.

Noch ein Rekord aus dem Jahr 2000 purzelt: Michael Krüger, der nach nur 25 Tagen als FP-Justizminister den Rückzug angetreten hat, wird durch die vier Übergangsminister Walter Pöltner (Soziales), Valerie Hackl (Infrastruktur), Johann Luif (Verteidigung) und Eckart Ratz (Inneres) abgelöst.

Kurz rechnet freilich fix damit, dass sein Abschied aus dem Kanzleramt nur ein Intermezzo für wenige Wochen ist. Nach dem Bruch mit der FPÖ werden in seinem Umfeld gerne Parallelen zum Bruch von Schwarz-Blau 2002 gezogen. Damals hat Wolfgang Schüssel zunächst mit den von Alexander Van der Bellen angeführten Grünen verhandelt.

Der VP-Chef hat sich letztlich gegen die populärere schwarz-grüne Variante und für die politisch "billigere" Neuauflage mit den zerstrittenen Freiheitlichen entschieden. Die falsche Wahl, die der Grundstein für Schüssels Wahlniederlage 2006 war, so eine These, die sich bis heute in Teilen der ÖVP gehalten hat. Vielleicht ein Grund, warum Kurz in Hintergrundgesprächen gerne auf die Variante mit Türkis-Neos hinweist. Und sollte es sich nicht anders ausgehen, gilt auch eine Dreiervariante mit den Grünen (wie aktuell in Salzburg) als denkbar.

Bei der historischen Sondersitzung gab es gestern Signale, die zumindest im Wahlkampf Spuren hinterlassen dürften. Die von Beate Meinl-Reisinger angeführten Neos, die sich immer wieder als scharfe Kritiker der Koalition profiliert hatten, stellten sich als einzige Partei neben die ÖVP und stimmten gegen den Misstrauensantrag.

Das kräftige Lebenszeichen, das am Tag davor den Grünen von Werner Kogler die EU-Wahl (14 Prozent) beschert hat, trägt dazu bei, dass die türkis-grün-pinke Option mehr als der Tagtraum einiger weniger Fantasten ist.

Auf der anderen Seite steht die rot-blaue Allianz, die die Abwahl von Kurz erst möglich gemacht hat. Im Wahlkampfmodus der ÖVP ist bereits von der "Kickl-Rendi-Koalition" die Rede. Tatsächlich dürfte eine Zusammenarbeit zwischen Pamela Rendi-Wagner und Herbert Kickl zu den unwahrscheinlicheren Paarungen nach der Wahl im September zählen.

FP-Chef Norbert Hofer oder Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) haben sich viel eher als blau-rote Verbinder positioniert; getragen vom Anreiz in ihren Lagern, Sebastian Kurz dauerhaft vom Kanzleramt fernzuhalten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ibiza-Affäre Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at