Kurztrip mit Sachertorte und Dali-Ausstellung

Ein royaler Besuch in Österreich kommt nicht allzu häufig vor. Im Fall des spanischen Königshauses sind die Beziehungen durch die jahrhundertealte Geschichte gewachsen.

Zum Begräbnis von Bundespräsident Thomas Klestil war das damalige Thronfolgerpaar das erste Mal gemeinsam in Wien gewesen. Dem gestrigen Treffen waren längere Planungen vorausgegangen: Schon vor eineinhalb Jahren hätten Felipe VI. und seine Frau Letizia nach Österreich kommen sollen, doch coronabedingt musste das Arbeitstreffen damals verschoben werden. Auch jetzt machte sich die Pandemie bemerkbar: Aufgrund der Vielzahl an Bundesheer-Einsätzen fehlte die standesgemäße zweite Ehrenkompanie der Garde.

Außenminister Alexander Schallenberg (VP) hatte das spanische Königspaar am Flughafen abgeholt. Um 13 Uhr postierten sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer im Burghof, um das royale Paar in Empfang zu nehmen. Die Gardemusik begrüßte die Gäste mit der spanischen und der österreichischen Hymne.

Es herrschte strenge Maskenpflicht, Journalisten mussten den 2G-Nachweis und einen PCR-Test vorzeigen. Zahlreiche spanische Medien waren vertreten, die über die Kurzvisite berichteten. Auch unter den Zaungästen, die sich im Hofburgareal eingefunden hatten, waren offenbar viele Spanier. Sie riefen abwechselnd "Viva Espana" ("Es lebe Spanien") oder "Viva el Rey" ("Es lebe der König").

Vor der Hofburg demonstrierten zwei "Omas gegen rechts" für eine humanere Flüchtlingspolitik, ein anderer hatte sich eine Schleife umgehängt und sich als Habsburger deklariert.

Im Anschluss an den Empfang fanden vertrauliche Gespräche und ein gemeinsames Essen in der Präsidentschaftskanzlei statt. Es wurden Gazpacho, Zander, Rehrücken und Apfelstrudel serviert. Als Präsent überreichte Van der Bellen Felipe eine Sachertorte, dieser hatte tags zuvor seinen 54. Geburtstag gefeiert. Zuvor hatte Schallenberg dem spanischen König in Anerkennung des jüngsten Triumphs seines Landsmanns Rafael Nadal bei den Australian Open einen rot-weiß-roten Tennisschläger geschenkt. Ein Termin mit Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) war nicht eingeplant.

Über den Inhalt der Gespräche wurde nichts bekannt gegeben. Allzu viel Zeit war dafür auch nicht vorgesehen. Am Nachmittag besuchten Felipe und Letizia in Begleitung von Van der Bellen das Mahnmal gegen Krieg und Faschismus vor der Albertina. Sie gedachten der rund 5000 Spanier, die vor General Franco nach Frankreich geflüchtet und von den Nationalsozialisten in das KZ Mauthausen überstellt worden waren.

Den Abschluss bildete ein Besuch im Belvedere, wo das spanische Königspaar die Ausstellung "Dali - Freud. Eine Obsession" eröffnete. Darin wird die Verehrung des spanischen Surrealisten für den österreichischen Vater der Psychoanalyse aufgearbeitet. Um 18.30 Uhr war die Visite vorbei und das Paar flog wieder retour.

Bundespräsidentenwahl: Entscheidung im Mai?

Abseits des Trubels um den erstmaligen Besuch von Spaniens König Felipe und seiner Frau Letizia laufen rund um die Hofburg weiter die Vorbereitungen für die im November abzuhaltende Bundespräsidentenwahl an.

„Wir sind bei dieser Entscheidung in der Endphase“ sagte Amtsinhaber Alexander Van der Bellen zuletzt auf die Frage, ob er für weitere sechs Jahre kandidieren wolle. Tatsächlich dürfte dieser Prozess schon weit gediehen sein, wie den OÖNachrichten aus dem nahen Umfeld des Staatsoberhaupts bestätigt wurde. Van der Bellen „ist heute (78-jährig, Anm.) fitter als bei seiner Kandidatur 2016“ und er fühle sich wohl in seiner Rolle, berichtet ein Insider.

Hinzu kommen ein konstantes Hoch in den Umfragen und mittlerweile mehrfach bestätigte Erklärungen aus der ÖVP sowie der SPÖ, auf eine Gegenkandidatur verzichten zu wollen.

Womit Van der Bellen aus heutiger Sicht nur mit ernstzunehmender Konkurrenz aus dem blauen Lager zu rechnen hätte. FP-Chef Herbert Kickl soll weiter zu Vorgänger Norbert Hofer tendieren.

Um einem Mitbewerber nicht zu viel Zeit zum Aufwärmen zu geben, dürfte die eingangs erwähnte Endphase noch einige Zeit dauern. Dem Vernehmen nach soll sich Van der Bellen an Vorgänger Heinz Fischer orientieren, der sechs Monate vor der Hofburg-Wahl seine zweite Kandidatur angekündigt hat. Womit also Anfang Mai mit endgültiger Klarheit zu rechnen wäre.