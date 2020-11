OÖNachrichten: Nun also doch wieder der komplette Lockdown. Glauben Sie, dass die Bevölkerung bereit ist, so mitzuziehen wie im Frühjahr? Sebastian Kurz: Ich bin fest davon überzeugt, dass die Masse der Bevölkerung weiß, dass wir nur mit Zusammenhalt die Überlastung der Intensivstationen verhindern können. Natürlich gibt es aber in ganz Europa eine Pandemie-Müdigkeit. Es ist Gott sei Dank aufgrund der Erforschung eines Impfstoffs ein Ende der Pandemie in Sicht. Also bleiben Sie dabei, dass der