Kurz’ Verteidigungsstrategie: Rütteln an Schmids Glaubwürdigkeit

Geht es nach Sebastian Kurz, dann sind es Bilder wie jene von gestern, mit denen er Aufmerksamkeit erregen will: Der frühere „Bild“-Herausgeber und Gründer der PR-Agentur Storymachine, Kai Diekmann, postete auf Twitter ein Selfie mit Kurz und dem Text: „Gleich gemeinsam on stage beim Unternehmertag Tegernsee“. Kurz reichte von dort ein Bild mit Wladimir Klitschko nach. Diekmann und Kurz sind einander schon lange verbunden.

Der österreichischen Innenpolitik gänzlich entziehen konnte sich der Ex-Kanzler aber nicht. Die schweren Vorwürfe, die der frühere Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid, wie berichtet, in seinen zig Vernehmungen durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) erhoben hatte, verlangten Widerrede.

Nachdem Anwalt Werner Suppan, am Mittwochabend ein von Kurz heimlich aufgezeichnetes Telefonat mit Schmid veröffentlicht hatte, lud Kurz sogar noch Journalisten zur Darbietung eben jenes Gesprächs, das am 18. Oktober 2021 stattgefunden haben soll – rund fünf Monate bevor Schmid sich reumütig bei der WKStA meldete. Ob durch das Tonband Schmids „Kartenhaus aus falschen Anschuldigungen in sich zusammengestürzt ist“, wie Kurz resümiert, wird das weitere Verfahren zeigen. Kurz will gegen Schmid aber auch rechtlich vorgehen.

Selbiges plant Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP). Ihm warf Schmid vor, wegen Steuerprüfungen bei mehreren VP-nahen Instituten bei ihm interveniert zu haben. „Frei erfunden“, konterte Sobotka gestern. Schmid habe die Vorhalte gebracht, „um sich so quasi selbst aus diesem Sumpf herauszuziehen“, verwies er wie schon Kurz auf Schmids Bestreben, Kronzeuge zu werden. Allerdings kenne man „den Charakter dieses Mannes“, der sich immer dabei hervorgetan habe, „was er alles getan hätte, auf der einen Seite mit Hochstapelei, auf der anderen Seite als Baron Münchhausen.“

Sobotka unterließ nicht den Hinweis, dass Schmid bei seinen Einvernahmen nicht unter Wahrheitspflicht stand, wie es bei einer Aussage im U-Ausschuss der Fall wäre. Schmids Nichterscheinen vor diesem war für die WKStA der Grund, die Einvernahme vorzeitig zu beenden: Zwei geplante Termine im September wurden gestrichen, weil Schmid sich nicht mit dem U-Ausschuss über sein Erscheinen verständigte. Sein Vorführen hätte vorzeitig seine Kooperationsbereitschaft mit der Justiz auffliegen lassen und Ermittlungen gefährden können, so die Staatsanwälte. Nach wie vor sind Seiten zu einem gesamten Themenkomplex im Akt geschwärzt.

Der Wert des Telefonats

Er könne sich nicht erklären, was man ihm und Kurz strafrechtlich vorwerfe, die „bauen ihre eigene Geschichte zusammen“: Unter anderem so wies Schmid in dem laut Kurz am 18. Oktober 2021 von diesem aufgezeichneten Gespräch Vorwürfe der WKStA zurück. Für Kurz’ Anwalt Werner Suppan, der die Aufzeichnung der WKStA nun übergeben hat, eine „Bombe“, widerlege Schmid damit doch seine späteren Behauptungen.

Eine andere Möglichkeit sieht Antikorruptionsexperte Martin Kreutner: Es könnte „ein getürktes Telefonat“ sein, um „vorab schon Munition zu haben, um vielleicht gegenschießen zu können“.

Ursprünglich habe man die Aufnahme bis zu einem etwaigen Gerichtsverfahren aufheben wollen, sagt Suppan. Als Beweismittel zugelassen werden muss die Aufnahme, auch wenn heimliche Aufnahmen eigentlich verboten sind.

Meinungsforscherin Sabine Beinschab Bild: APA/CHRISTIAN FORCHER

Kronzeugenstatus – ein begehrter Weg in die Straffreiheit

Thomas Schmid ist nach der Meinungsforscherin Sabine Beinschab der zweite Beschuldigte im Casag-Komplex, der bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) den Kronzeugenstatus anstrebt.

Eingeführt wurde die Kronzeugenregelung in der Strafprozessordnung (Paragraf 209a) im Jahr 2011. Erst mit Jänner 2022 wurde sie um sieben Jahre verlängert. Als Instrumentarium im Vorgehen gegen Organisierte Kriminalität oder Kartelle sollte die Möglichkeit geschaffen werden, einen einzelnen Täter durch das Angebot der Straffreiheit zur Kooperation und damit zur Aufklärung zu motivieren. Seit Einführung wurde der Status 15 Mal vergeben.

Eine Voraussetzung ist, dass der Täter „freiwillig an die Staatsanwaltschaft oder die Kriminalpolizei herantritt, ein reumütiges Geständnis über seinen Tatbeitrag ablegt und sein Wissen über neue Tatsachen oder Beweismittel offenbart“.

Letzteres muss die Justiz zu bis dahin unbekannten und relevanten Tatbeständen führen, was bei Beinschab in die Ermittlungen gegen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin mündete. Angesichts der völlig neuen Tatsachen hat die WKStA Beinschab den Kronzeugenstatus zugestanden, obwohl bei ihr nach einer Festnahme die ebenfalls verlangte Freiwilligkeit eingeschränkt war. Wie aus den Vernehmungsprotokollen hervorgeht, hat Schmid versucht, über sechs „neue Sachverhalte“ (darunter Missbrauch von Ressourcen des Finanzministeriums und Absprachen bei Postenbesetzungen) diesem stark gewichteten Neuigkeitswert zu entsprechen.

Offen ist, ob ihm die WKStA den noch gar nicht beantragten Kronzeugenstatus zugesteht. Dieser würde ihm eine Anklage ersparen, nicht aber einen außergerichtlichen Tatausgleich (Geldbuße, Sozialdienst). Auch kann der Status jederzeit widerrufen werden.