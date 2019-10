Kurz und Kogler verhandeln heute zu zweit weiter

Ein persönliches Treffen wurde es nicht, wegen zeitlicher Probleme wurde telefoniert: Gestern, Montag, sprach der grüne Bundessprecher Werner Kogler mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

Dabei wurde von grüner Seite ausgelotet, welche Kooperationen im Parlament zwischen den beiden Parteien möglich wären. Über eine türkis-grün-pinke Regierung sei dabei nicht geredet worden, hieß es. Die Grünen hatten zuvor schon relativ deutlich gemacht, dass sie eine Zweierkoalition bevorzugen würden.

Heute treffen im Winterpalais von Prinz Eugen in der Wiener Innenstadt VP-Obmann Sebastian Kurz und Kogler zu einem weiteren Vieraugengespräch zusammen. Zuletzt war die Stimmung zwischen dem 33-Jährigen und dem 57-Jährigen als überraschend positiv beschrieben worden. Nach dem heutigen Gespräch sollen noch vier Sondierungen in der großen zwölfköpfigen Runde folgen – und zwar am 31.Oktober, am 3., am 5. und am 8. November.

Dann werden beide Parteien entscheiden, ob sie in formale Koalitionsverhandlungen eintreten. Der erweiterte Bundesvorstand der Grünen wird voraussichtlich schon am Wochenende danach (9. oder 10. November) zusammentreten. Kurz könnte ohne Einbindung des Parteivorstands entscheiden, mit wem er Koalitionsverhandlungen beginnt, doch auch er plant, die Gremien einzuberufen.

Bei den Grünen ist die Regierungsbildung komplex. Sollten ÖVP und Grüne sich auf ein Regierungsübereinkommen einigen, so muss dieses ebenso wie eine etwaige Ministerliste von einer Mehrheit des grünen Bundeskongresses beschlossen werden. Kurz kann seine Personalentscheidungen hingegen selbstständig treffen, den Koalitionspakt segnet der VP-Vorstand ab.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Beate Meinl-Reisinger

Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.