Kurz und Kogler machen Pause unterm Christbaum

Zum letzten Mal vor Weihnachten sind die türkis-grünen Verhandler gestern im Winterpalais des Prinzen Eugen in der Wiener Himmelpfortgasse zusammengetroffen. Teilweise in Chefrunden zwischen Sebastian Kurz (VP) und Grünen-Sprecher Werner Kogler und dazwischen auch in "Vierer- bis Sechsergruppen" habe man den ganzen Tag über verhandelt, wie den OÖNachrichten aus beiden Lagern bestätigt wurde.

Eine Einigung vor Weihnachten war schon länger vom Tisch. Weshalb es nach einer kurzen Feiertagspause am 27. Dezember weitergehen soll. Selbst wenn Kurz und Kogler noch im alten Jahr handelseins werden sollten, wäre das erst der vorletzte Schritt zur ersten türkis-grünen Regierung. Denn danach muss Kogler bei einer Vorlaufzeit von einer Woche einen Bundeskongress ansetzen.

Dort stimmen die Delegierten über den Koalitionspakt ab. Überwiegt die Zustimmung, kann es binnen Tagesfrist in die Hofburg zur Angelobung des Kabinetts Kurz II durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen gehen. Klar ist damit, dass es diese türkis-grüne Premiere selbst im günstigsten Verlauf erst im neuen Jahr und eher knapp vor dem Dreikönigstag am 6. Jänner geben kann.

Haider/Schüssel im Februar 2000: Schwarz-Blau I nach 124 Tagen Bild: APA

Mit bis dahin 91 Tagen seit der Nationalratswahl am 29. September hätte Kurz für sein zweites Regierungsprojekt deutlich länger gebraucht als 2017. Damals stand die türkis-blaue Koalition mit Heinz-Christian Strache nach 64 Tagen. Gar kein Thema war zuletzt unter den Verhandlern ein Scheitern wie 2002 bei den Gesprächen zwischen Wolfgang Schüssel (VP) und dem damaligen Grünen-Chef Van der Bellen. Schüssel koalierte danach zum zweiten Mal nach 2000 mit Jörg Haiders FPÖ. Strauchelt man dennoch auf den letzten Metern, müsste Kurz wohl auch mit der FPÖ von vorne beginnen.

129 Tage verhandelt

Am 27. März 1963 stellten Alfons Gorbach (VP) und Bruno Pittermann (SP) einen bis heute gültigen Rekord auf. Sie hatten bis dahin 129 Tage seit der Wahl vergehen lassen, ehe ihre schwarz-rote Koalition angelobt werden konnte.

Klammert man die Alleinregierungen aus (ein Mal ÖVP, vier Mal SPÖ), dann war Leopold Figl (VP) 1945 mit 25 Tagen der schnellste Bildner einer Regierung. Zuletzt landete Sebastian Kurz mit 64 Tagen, bis Türkis-Blau stand, im guten Mittelfeld. Aktuell sind 79 Tage seit der Nationalratswahl verstrichen.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at